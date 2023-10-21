Газопровод «Сила Сибири-2»: иллюзии Кремля разбились о реальность Виктор Владимиров, «Голос Америки»

21.10.2023, 13:10

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Путин уехал из Китая не солоно хлебавши.

Одной из главных целей президента РФ Владимира Путина в Китае, который он посетил в рамках форума «Один пояс, один путь» в Пекине было стремление придать импульс запуску проекта «Сила Сибири-2», считают опрошенные Русской службой «Голоса Америки» эксперты. Однако они сходятся во мнении, что российскому лидеру пришлось возвращаться домой не солоно хлебавши.

О том, что Путин при личной встрече с председателем Китая Си Цзиньпином на полях форума будет обсуждать судьбу этого газопровода, еще в первый день визита президента России сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Но в итоговом заявлении для СМИ Си Цзиньпин даже не упомянул о российском газе, а в совместном коммюнике лишь в общих чертах говорилось о расширении сотрудничества в энергетической сфере. Позже Песков подтвердил, что прорыва в отношении проекта не произошло.

Между тем в Кремле возлагали большие надежды на газопровод, который продвигают уже свыше 7 лет. После развязанной Москвой войны в Украине и ухода «Газпрома» с европейского рынка потребность российской экономики в проекте стала еще более актуальной. Российский газовый гигант по итогам года (с июля 2022-го по июнь 2023-го) понес более триллиона рублей чистого убытка. Финансовые закрома страны заметно опустели, бюджет стал дефицитным.

О том, что дорога для российских энергоресурсов обратно в Европу на ближайшие годы медленно, но неуклонно закрывается, говорят и свежие информационные сообщения. По данным медиа, Катар на днях заключил две самые крупные и долгосрочные (почти на 30 лет) сделки о поставках сжиженного природного газа в страны ЕС, в значительной степени заместив потребности Европы в российском природном газе.

Похоже, что все старания Путина пролоббировать в Пекине проект «Сила Сибири-2» закончились ничем, сказал в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин. По его образному выражению, Китай всегда умел «отделять мух от котлет» – то есть дипломатическую риторику о дружбе от прагматических интересов страны.

«Китайцы исходят здесь из чисто коммерческих соображений, – добавил он. – А чтобы построить трубу запланированной мощности, потребуется 12–15 лет. Что будет с рынком и будет ли вообще востребован газ по прошествии такого времени, никто не знает».

Китай сегодня обеспечивает свой газовый баланс из нескольких источников, указал Михаил Крутихин: «Собственная добыча газа, в том числе из сланцевых пород. Импорт природного сжиженного газа: недавно с Катаром Пекин заключил очень большой контракт. (Сжиженный газ в Поднебесную поставляет еще ряд стран, включая США – В.В.) Плюс газ, который добывается на китайских проектах по всему миру. Наконец, это газ, получаемый из Центральной Азии (в основном из Туркменистана – оттуда строится уже четвертая нитка трубопровода)».

Так что в принципе за пределами двух контрактов с «Газпромом» никаких планов в отношении российского газа у Пекина нет, констатировал аналитик: «Имею в виду “Силу Сибири-1” на 38 миллиардом кубометров в год и “Дальневосточный” на 10 миллиардов кубометров (ввод в эксплуатацию намечен на 2027–28 годы – В.В.). Причем, для реализации второго проекта еще неизвестно откуда взять газ».

К тому же Китай при строительстве новых трубопроводов совсем не желает зависеть от транзитных государств, продолжил Михаил Крутихин: «Поэтому Пекин на протяжении долгих лет категорически отвергал все предложения прокладывать газопровод через Казахстан и Монголию. Китайцам это просто не нужно. Вот они и отмалчиваются на все российские инициативы в данной сфере. О “Силе Сибири-2” уже довольно давно вообще нет ни единого упоминания в китайских СМИ».

Поэтому это просто «хотелки» господина Путина, и не более того, утверждает аналитик: «Это полный провал кремлевской энергетической политики. Начало ему положила очередная грубая ошибка Путина, когда он отдал приказ «Газпрому» сворачивать бизнес в Европе. В результате российский газовый гигант потерял огромный рынок и едва не на четверть сократил добычу газа. Уходить с европейского рынка, не имея адекватной альтернативы – это проявление абсолютной некомпетентности».

За все просчеты властей расплачиваться придется российским налогоплательщикам, считает Михаил Крутихин. «Возможно, новую ветку все-таки придется строить (за свой счет, естественно), потому что «Сила Сибири-1», которая берет газ из двух месторождений, не способна обеспечить должный уровень добычи в течение 30 лет, как и полагается по контракту с китайцами. Это огромные дополнительные расходы. По нашей оценке, больше 100 миллиардов долларов. Просчитались повсюду», – резюмировал он.

Владимир Путин во время визита в Пекин на форум «Один пояс, один путь» при встрече с председателем Китая Си Цзиньпином наверняка пытался форсировать продвижение нефтегазовых проектов, в особенности трубопровода «Сила Сибири-2», в свою очередь, полагает экономический обозреватель, публицист Максим Блант. На его взгляд, неслучайно вместе с президентом Поднебесную посетила представительная делегация.

«Тут и куратор российской энергетики, вице-премьер (Александр) Новак, и главы «Газпрома» и «Роснефти» – (Алексей) Миллер и (Игорь) Сечин, – перечисляет собеседник «Голоса Америки». – Но на китайцев это совершенно не произвело впечатления».

Одна из причин, по которой Пекин занимает столь жесткую позицию, состоит в том, что там при заключении масштабных проектов привычно смотрят в будущее, намного лет вперед, подчеркнул Максим Блант: «Китай уже сегодня входит в мировые лидеры по развитию возобновляемой энергетики в рамках борьбы с глобальным потеплением. Так что китайцы прекрасно осознают, что сотрудничество в нефтегазовой сфере с Россией сильно ограничено по времени. Нужен ли будет в обозримой перспективе проект «Сила Сибири-2» – «бабушка надвое сказала».

Для России «Сила Сибири-2» – приоритет и в каком-то смысле спасательный круг, который, однако вполне может стать гирей на ногах, рассуждает эксперт. «Как представляется, для китайцев – это всего лишь один из вариантов, которым можно и пренебречь. Похоже, проект – мертворожденное дитя. И уж совершенно точно он не состоянии возместить потери, связанные с уходом России с европейского рынка», – заключил он.

Напомним, что цена российского газа для Пекина почти вдвое меньше, чем для стран Евросоюза. Объемы поставок также не сопоставимы. В лучшие годы «Газпром» снабжал Европу 170–180 миллиардами кубометров в год. А Китай в текущем году импортирует из России только 22 миллиарда – приблизительно одну восьмую долю от утраченного. Экономические связи с Западом разорваны, компенсация выглядит крайне сомнительно.

Виктор Владимиров, «Голос Америки»