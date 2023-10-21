закрыть
21 октября 2023, суббота, 13:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Газопровод «Сила Сибири-2»: иллюзии Кремля разбились о реальность

  • Виктор Владимиров, «Голос Америки»
  • 21.10.2023, 13:10
  • 1,324
Газопровод «Сила Сибири-2»: иллюзии Кремля разбились о реальность

Путин уехал из Китая не солоно хлебавши.

Одной из главных целей президента РФ Владимира Путина в Китае, который он посетил в рамках форума «Один пояс, один путь» в Пекине было стремление придать импульс запуску проекта «Сила Сибири-2», считают опрошенные Русской службой «Голоса Америки» эксперты. Однако они сходятся во мнении, что российскому лидеру пришлось возвращаться домой не солоно хлебавши.

О том, что Путин при личной встрече с председателем Китая Си Цзиньпином на полях форума будет обсуждать судьбу этого газопровода, еще в первый день визита президента России сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Но в итоговом заявлении для СМИ Си Цзиньпин даже не упомянул о российском газе, а в совместном коммюнике лишь в общих чертах говорилось о расширении сотрудничества в энергетической сфере. Позже Песков подтвердил, что прорыва в отношении проекта не произошло.

Между тем в Кремле возлагали большие надежды на газопровод, который продвигают уже свыше 7 лет. После развязанной Москвой войны в Украине и ухода «Газпрома» с европейского рынка потребность российской экономики в проекте стала еще более актуальной. Российский газовый гигант по итогам года (с июля 2022-го по июнь 2023-го) понес более триллиона рублей чистого убытка. Финансовые закрома страны заметно опустели, бюджет стал дефицитным.

О том, что дорога для российских энергоресурсов обратно в Европу на ближайшие годы медленно, но неуклонно закрывается, говорят и свежие информационные сообщения. По данным медиа, Катар на днях заключил две самые крупные и долгосрочные (почти на 30 лет) сделки о поставках сжиженного природного газа в страны ЕС, в значительной степени заместив потребности Европы в российском природном газе.

Похоже, что все старания Путина пролоббировать в Пекине проект «Сила Сибири-2» закончились ничем, сказал в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин. По его образному выражению, Китай всегда умел «отделять мух от котлет» – то есть дипломатическую риторику о дружбе от прагматических интересов страны.

«Китайцы исходят здесь из чисто коммерческих соображений, – добавил он. – А чтобы построить трубу запланированной мощности, потребуется 12–15 лет. Что будет с рынком и будет ли вообще востребован газ по прошествии такого времени, никто не знает».

Китай сегодня обеспечивает свой газовый баланс из нескольких источников, указал Михаил Крутихин: «Собственная добыча газа, в том числе из сланцевых пород. Импорт природного сжиженного газа: недавно с Катаром Пекин заключил очень большой контракт. (Сжиженный газ в Поднебесную поставляет еще ряд стран, включая США – В.В.) Плюс газ, который добывается на китайских проектах по всему миру. Наконец, это газ, получаемый из Центральной Азии (в основном из Туркменистана – оттуда строится уже четвертая нитка трубопровода)».

Так что в принципе за пределами двух контрактов с «Газпромом» никаких планов в отношении российского газа у Пекина нет, констатировал аналитик: «Имею в виду “Силу Сибири-1” на 38 миллиардом кубометров в год и “Дальневосточный” на 10 миллиардов кубометров (ввод в эксплуатацию намечен на 2027–28 годы – В.В.). Причем, для реализации второго проекта еще неизвестно откуда взять газ».

К тому же Китай при строительстве новых трубопроводов совсем не желает зависеть от транзитных государств, продолжил Михаил Крутихин: «Поэтому Пекин на протяжении долгих лет категорически отвергал все предложения прокладывать газопровод через Казахстан и Монголию. Китайцам это просто не нужно. Вот они и отмалчиваются на все российские инициативы в данной сфере. О “Силе Сибири-2” уже довольно давно вообще нет ни единого упоминания в китайских СМИ».

Поэтому это просто «хотелки» господина Путина, и не более того, утверждает аналитик: «Это полный провал кремлевской энергетической политики. Начало ему положила очередная грубая ошибка Путина, когда он отдал приказ «Газпрому» сворачивать бизнес в Европе. В результате российский газовый гигант потерял огромный рынок и едва не на четверть сократил добычу газа. Уходить с европейского рынка, не имея адекватной альтернативы – это проявление абсолютной некомпетентности».

За все просчеты властей расплачиваться придется российским налогоплательщикам, считает Михаил Крутихин. «Возможно, новую ветку все-таки придется строить (за свой счет, естественно), потому что «Сила Сибири-1», которая берет газ из двух месторождений, не способна обеспечить должный уровень добычи в течение 30 лет, как и полагается по контракту с китайцами. Это огромные дополнительные расходы. По нашей оценке, больше 100 миллиардов долларов. Просчитались повсюду», – резюмировал он.

Владимир Путин во время визита в Пекин на форум «Один пояс, один путь» при встрече с председателем Китая Си Цзиньпином наверняка пытался форсировать продвижение нефтегазовых проектов, в особенности трубопровода «Сила Сибири-2», в свою очередь, полагает экономический обозреватель, публицист Максим Блант. На его взгляд, неслучайно вместе с президентом Поднебесную посетила представительная делегация.

«Тут и куратор российской энергетики, вице-премьер (Александр) Новак, и главы «Газпрома» и «Роснефти» – (Алексей) Миллер и (Игорь) Сечин, – перечисляет собеседник «Голоса Америки». – Но на китайцев это совершенно не произвело впечатления».

Одна из причин, по которой Пекин занимает столь жесткую позицию, состоит в том, что там при заключении масштабных проектов привычно смотрят в будущее, намного лет вперед, подчеркнул Максим Блант: «Китай уже сегодня входит в мировые лидеры по развитию возобновляемой энергетики в рамках борьбы с глобальным потеплением. Так что китайцы прекрасно осознают, что сотрудничество в нефтегазовой сфере с Россией сильно ограничено по времени. Нужен ли будет в обозримой перспективе проект «Сила Сибири-2» – «бабушка надвое сказала».

Для России «Сила Сибири-2» – приоритет и в каком-то смысле спасательный круг, который, однако вполне может стать гирей на ногах, рассуждает эксперт. «Как представляется, для китайцев – это всего лишь один из вариантов, которым можно и пренебречь. Похоже, проект – мертворожденное дитя. И уж совершенно точно он не состоянии возместить потери, связанные с уходом России с европейского рынка», – заключил он.

Напомним, что цена российского газа для Пекина почти вдвое меньше, чем для стран Евросоюза. Объемы поставок также не сопоставимы. В лучшие годы «Газпром» снабжал Европу 170–180 миллиардами кубометров в год. А Китай в текущем году импортирует из России только 22 миллиарда – приблизительно одну восьмую долю от утраченного. Экономические связи с Западом разорваны, компенсация выглядит крайне сомнительно.

Виктор Владимиров, «Голос Америки»

популярное за неделю

Мнение

Бедуины нашего века
Бедуины нашего века Ирина Халип
Чья эскадра на горизонте?
Чья эскадра на горизонте? Владимир Халип
Путин приходит в бешенство от ATACMS
Путин приходит в бешенство от ATACMS Виталий Портников
Путин такой же нелегитимный диктатор, как и Лукашенко
Путин такой же нелегитимный диктатор, как и Лукашенко Леонид Невзлин