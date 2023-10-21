На Кипре у посольства Израиля прогремел взрыв
- 21.10.2023, 13:27
Полиция задержала четырех мужчин, прибывших на остров из Сирии.
Взрыв прогремел у посольства Израиля на Кипре в субботу, 21 октября. Вероятно, сдетонировало взрывное устройство.
Об этом сообщает местное издание Cyprus Mail.
Взрыв раздался сегодня утром в Никосии. Полиция задержала четырех мужчин от 17 до 21 лет. По предварительным данным, все четверо прибыли на Кипр из Сирии.
Полиция Кипра обследовала автомобиль подозреваемых, внутри машины обнаружили два ножа и молоток. Потому 21-летнего владельца авто задержали за хранение оружия.
Как отмечают СМИ, взрывное устройство с пиротехническим материалом было не слишком мощным. Оно сдетонировал в 30 мерах от входа в посольство Израиля. В результате инцидента никто не пострадал.