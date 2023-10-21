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Под Авдеевкой украинский спецназ уничтожил одним ударом сразу два вражеских БТР

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  • 21.10.2023, 13:42
Под Авдеевкой украинский спецназ уничтожил одним ударом сразу два вражеских БТР

На видео показали, как россиян заманили в ловушку.

Украинские защитники продолжают удивлять эффективностью своих действий при обороне Авдеевки Донецкой области от атакующих российских захватчиков.

Так, бойцы Сил специальных операций Украины обнародовали видео, на котором уничтожают одним ударом сразу два вражеских бронетранспортера.

Такая уникальная возможность им выпала благодаря тому, что один из БТР вдруг остановился возле остатков техники ВС РФ, уничтоженной во время прошлых провальных штурмов, а второй начал его подталкивать сзади, чтобы заставить двигаться вперед.

В этот момент бойцы ССО и нанесли свой удар.

В целом же с помощью FPV-дронов, ПТРК Javelin и минометов украинские военные сумели, уничтожив четыре БТР, два танка и несколько десятков российских военных, остановив продвижение бронетехники оккупантов.

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