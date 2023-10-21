Белорусам рассказали, что будет, если на больничном поехать на отдых или шопинг за границу 1 21.10.2023, 13:45

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Интересная информация от Минтруда.

В Фонде соцзащиты населения при Минтруда рассказали, какие действия находящихся на больничном работников будут считаться нарушениями. Среди прочего это выезд за границу и потребление алкоголя.

В ФСЗН назвали шесть действий болеющих работников, которые будут считаться нарушением режима нахождения на больничном. Эти нарушения лечащий врач должен внести в листок нетрудоспособности (или справку о временной нетрудоспособности).

Из интересного — такими нарушениями могут быть выезд за границу или потребление алкоголя.

Приведем список действий, которые будут считаться нарушением во время больничного:

выезд за рубеж — в случае самовольного выезда лица, которому выдан листок нетрудоспособности (справка), за пределы Беларуси в период временной нетрудоспособности;

потребление алкоголя — в случае потребления алкоголя (потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ);

неявка на прием — в случае неявки на прием к лечащему врачу лица, которому выдан листок нетрудоспособности (справка);

неявка на врачебно-консультационную комиссию — в случае неявки на заседание ВКК лица, которому выдан листок нетрудоспособности (справка);

уход из стационара — в случае самовольного ухода из стационара;

невыполнение назначений — в случае отказа от диагностики, лечения, госпитализации, взятия анализа на алкоголь и/или наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, токсические или другие одурманивающие вещества, затрудняющего диагностику заболевания, оценку состояния трудоспособности).

Законом не запрещено болеющим белорусам выезжать за границу. Однако если лечащий врач зафиксирует подобный выезд за рубеж, то это может привести к тому, что работнику выплатят только 50% больничного (за дни, в которые были нарушения).

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