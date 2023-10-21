Bloomberg раскрыл планы США и Израиля по управлению Газой после победы над ХАМАС 21.10.2023, 13:51

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Назван один из вариантов политического устройства сектора.

Американские и израильские официальные лица, решая будущее сектора Газа после изгнания оттуда боевиков ХАМАС, рассматривают возможность создания временного правительства при поддержке ООН и участии арабских правительств, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями.

Сообщается, что дискуссии все еще находятся на ранней стадии и зависят от событий, которые пока не произошли, в частности от успеха наземной атаки Израиля.

Собеседники агентства отметили, что любая такая возможность потребует поддержки со стороны арабских стран во всем регионе.

Бывший старший аналитик по Ближнему Востоку в Центральном разведывательном управлении США Уильям Ашер заявил, что создать временное правительство «было бы невероятно трудно», а получить согласие арабских правительств на это — еще сложнее.

«План, который предусматривает участие арабских правительств, потребует серьезных изменений в том, как арабские государства принимают риск и сотрудничают друг с другом», — сказал Ашер.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид предложил вернуть контроль над сектором Газа палестинской администрации, которая потерпела поражение от ХАМАС на выборах в 2006 году.

«Я считаю, что в конце концов лучшим будет то, что палестинская власть вернется в Газу», — сказал он в четверг, 19 октября.

Однако бывший старшего офицер ЦРУ Тед Сингер считает, что палестинские власти и диаспора в Иордании и Ливане не могут предложить «жизнеспособной альтернативы», поскольку больше не имеют доверия и «потеряли значимые связи с Газой».

Израильские официальные лица неоднократно заявляли, что они не намерены оккупировать Газу, но они также подчеркивают, что дальнейшее правление ХАМАС является неприемлемым после жестокого нападения 7 октября.

Проблема достижения обеих этих целей усилила беспокойство США, что Израиль не уделял должного внимания тому, что будет после наземного нападения.

США также обеспокоены тем, что нападение на сектор Газа без наличия четкой цели, кроме вытеснения оттуда ХАМАС, может спровоцировать региональную войну.

Сообщается, что судьба анклава после вероятного наземного вторжения Израиля стала одним из самых актуальных вопросов для американских чиновников.

Источники агентства сообщают, что в рамках переговоров США и союзники стремились замедлить вторжение Израиля, чтобы дать жителям сектора Газа покинуть северную часть анклава. США также вели тайные переговоры при посредничестве Катара по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, после чего группировка освободила из плена двух граждан США.

Представители администрации президента США Джо Байдена до сих пор избегали публичных обсуждений возможных договоренностей об управлении сектором Газы.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что военная операция Израиля Железные мечи будет «непревзойденной по своей жестокости» и не похожей ни на что другое, что уже проводил Израиль в секторе Газа в прошлом. Отмечалось, что, наиболее вероятно, стратегия Израиля заключается в уничтожении инфраструктуры сектора Газа, даже ценой значительных потерь среди гражданского населения.

При этом четкого представления о том, как может выглядеть послевоенное будущее Газы, израильские официальные лица не предоставляют.

У Байдена также обеспокоены тем, что, хотя Израиль может разработать эффективный план для нанесения длительного ущерба ХАМАС, страна еще не сформулировала стратегию выхода из Газы.

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