Цель для ATACMS: партизаны раскрыли крупное место дислокации российских войск в Крыму
- 21.10.2023, 14:08
Оккупанты расположились в районе Джанкоя.
Партизаны обнаружили крупное место дислокации оккупантов в районе Джанкоя (Крым). Объект хорошо охраняется и окружен оборонными сооружениями.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Атеш».
«Наш агент обнаружил и зафиксировал крупное место дислокации российских войск на зерноскладе в селе Заречное Джанкойского района», - говорится в сообщении.
Что удалось найти?
По данным партизан, там располагается порядка 20 единиц автомобильной техники, среди которых есть как тентованные «Уралы» и КамАЗы, так и топливозаправщики.
«Подъезды к объекту охраняются военными РФ возле обустроенных оборонительных позиций. Нам известно, что личный состав расквартирован по всему населенному пункту», - отмечают в «Атеш».