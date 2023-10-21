Цель для ATACMS: партизаны раскрыли крупное место дислокации российских войск в Крыму 21.10.2023, 14:08

Оккупанты расположились в районе Джанкоя.

Партизаны обнаружили крупное место дислокации оккупантов в районе Джанкоя (Крым). Объект хорошо охраняется и окружен оборонными сооружениями.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Атеш».

«Наш агент обнаружил и зафиксировал крупное место дислокации российских войск на зерноскладе в селе Заречное Джанкойского района», - говорится в сообщении.

Что удалось найти?

По данным партизан, там располагается порядка 20 единиц автомобильной техники, среди которых есть как тентованные «Уралы» и КамАЗы, так и топливозаправщики.

«Подъезды к объекту охраняются военными РФ возле обустроенных оборонительных позиций. Нам известно, что личный состав расквартирован по всему населенному пункту», - отмечают в «Атеш».

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