Совсем стал плох Архистратиг Алексей Тихонов

21.10.2023, 14:34

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В Кремле хотели как лучше, а получилось как всегда

Попытка Кремля с одной стороны воспользоваться нападением ХАМАСа на Израиль как возможностью вернуться в мировую политику, а с другой усидеть на двух стульях, не рассорившись ни с Израилем, ни с Ираном, ожидаемо провалилась. Причем не в последнюю очередь из-за попытки убить этих двух зайцев одним выстрелом: так, одной из причин, по которой российская резолюция с призывом к прекращению огня в Секторе Газа провалилась в Совбезе ООН, стал отказ России осудить действия ХАМАС.

Из-за своей зависимости от Ирана в поставках вооружений Россия утратила возможность ведения самостоятельной внешней политики, и вынуждена теперь лавировать между интересами стран-изгоев. При этом зависимость России от Ирана, КНДР и Китая в будущем будет лишь нарастать, а значит и ее способность быть самостоятельным игроком на внешней арене будет лишь снижаться.

Как результат, не удивительно, что отчаянные попытки Кремля стать одним из модератором конфликта на Ближнем Востоке были отклонены как Израилем и ХАМАСом, так и другими странами региона. Это совершенно закономерный итог того, что вторая армия мира не только провалила миссию по быстрому захвату Украины, но и того, что без помощи стран-изгоев она не способна удерживать от натиска ВСУ узкую полоску земли, которую России удалось захватить в первые дни войны. Россия уже необратимо утратила авторитет и влияние.

При этом откровенно сочувственная позиция России по отношению к ХАМАСу и военное сотрудничество с Ираном не только грозят существенным ухудшением отношений с Израилем, что может сильно ударить в будущем по российской армии, но и окончательно накрывает медным тазом надежду на то, что война в Секторе Газа оттянет на себя интерес США и их поддержка Украины снизится.

В состоявшемся этой ночью обращении президента США к нации ХАМАС и Путин были не просто в одном предложении, а упоминались через союз «и» как ключевые угрозы миру и безопасности самих США. Россия все больше и больше ассоциируется у американцев с терроризмом, и странами-изгоями типа Ирана и КНДР. Таким образом, нападение ХАМАСа, наоборот, позволило вернуть тему российской угрозы в разряд ключевых вопросов безопасности США, и потребовать от Парламента принятия закона о выделении большого пакета помощи Украине, которая и занимается сейчас нейтрализацией этой угрозы.

И если до атаки ХАМАСа протаскивание закона о новом пакете помощи Украине было непростой задачей для Белого Дома из-за активного противодействия трампистов в нижней палате, то сейчас уже нет никаких сомнений, что Украине будет предоставлена новая военная помощь в размере около $60 млрд в рамках совокупного пакета помощи Украине и Израилю, а также ассигнований на укрепление границ (для большей сговорчивости республиканцев). Таким образом, атака ХАМАСа лишь упростила Белому Дому решение вопроса о выделении новой военной помощи Украине.

Вкупе с сопоставимой по размеру помощью Украине от остальных союзников, можно быть уверенным в том, что Украина будет обеспечена поставками необходимых ей для ведения войны вооружений и денежных средств как минимум до конца нынешнего срока правления Байдена в январе 2025 г. При этом совокупный объем помощи Украине превысит заложенные Россией в бюджет следующего года расходы на войну. Хороший подарочек подкинул Кремлю его союзник. Похоже Ирану удалось добиться желаемого, чего не скажешь о Путине. Совсем плох стал Архистратиг.

Алексей Тихонов, t.me

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