Стало известно, чем занимался в Европе шеф российских диверсантов-неудачников «Петрова» и «Боширова»
- 21.10.2023, 14:59
Взломана переписка генерала ГРУ Аверьянова.
Подразделение ГРУ страны-агрессора России 29155, которое возглавляет генерал Андрей Аверьянов, организовывало взрывы на территории европейских стран с 2011 года, когда Россия еще входила в Большую восьмерку, а некоторые участники диверсий получили работу в аппарате администрации главы кремлевского режима Путина. Об этом идет речь в расследовании The Insider.
Журналисты отмечают, что Андрей Аверьянов сейчас фактически стал официальным лицом, которое ведет переговоры за одним столом с российским диктатором. Он присутствовал на круглом столе во время саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге в конце июля 2023 года и, по данным расследователей, отвечает за переподчинение ГРУ бывших частей так называемой ЧВК Вагнера.
Расследователи со ссылкой на взломанную переписку помощника Аверьянова и данные базы авиаперелетов сообщают, что весной 2011 года Аверьянов с четырьмя подчиненными улетел в Краснодар, где те в течение четырех дней должны были разработать свой вариант радиоуправляемой бомбы и представить ему. Перед этим Аверьянов побывал в Варшаве, Белграде и Кишиневе, где, по данным The Insider, занимался подготовкой к серии операций в Европе.
Через несколько месяцев, в ноябре 2011 года, произошел взрыв на складе боеприпасов в болгарском селе Ловнидол. Как пишет The Insider, страна-агрессор Россия хотела сорвать возможную поставку снарядов болгарской компанией ЕМСО Грузии, опасаясь, что страна попытается освободить оккупированные Абхазию и Южную Осетию. Снаряды хранились на складе недалеко от чешского Врбетице.
В то время, когда снаряды должны были отправлять в Болгарию, под Врбетице группами начали съезжаться сотрудники ГРУ. Среди них — Николай Ежов («Николай Кононихин»), Сергей Романов («Рыжиков»), сам Аверьянов с паспортом на имя Оверьянов, полковник Алексей Капинос (использовал дипломатический паспорт на настоящее имя, так как формально был заместителем военного атташе в Киеве, хотя на самом деле входил в диверсионную группу 29155), Рустам Джафаров («Джамалов») и «Руслан Боширов» — Анатолий Чепига (Чепига позже вместе с Александром Мишкиным «Петровым» отравил в британском Солсбери Сергея и Юлию Скрипалей). ГРУ установило дистанционно управляемые взрывные устройства в комплекте боеприпасов, которые должны были отправиться в Болгарию. Мощный взрыв произошел в болгарском селе Ловнидол утром 12 ноября 2011 года.
Следователи нашли недалеко от места первого взрыва неразорвавшееся самодельное взрывное устройство. Они обнаружили доказательства того, что склад подорвали дистанционным СВУ, но через три года расследование прекратили из-за отсутствия улик, которые помогли бы раскрыть дело.
The Insider отмечает, что Капинос благодаря своему формальному статусу мог провозить дипломатическую почту, которая не подлежала таможенному контролю. В 2014 году Капинос снова присоединился к диверсантам ГРУ для организации взрыва на складе во Врбетице.
5 июня 2012 года произошла серия взрывов на складах недалеко от болгарского города Стралжа — там тоже хранились боеприпасы для экспорта в Грузию. Погибли трое работников склада, 18 были серьезно ранены, из соседних сел эвакуировали более 150 человек. Прокуратура Болгарии не обнаружила доказательств диверсии, сотрудники компании-управителя складами получили обвинения в халатности. По данным The Insider, Владимир Моисеев («Владимир Попов», участник «тренинга» с Аверьяновым в 2011 году) бронировал билеты в Болгарию на день взрыва, собираясь приехать из Одессы и уехать из Софии на следующий день после взрыва, но за два часа после взрыва купил билет из Одессы в московский аэропорт Внуково и вернулся в Россию ночью, не приезжая в Болгарию.
В феврале-марте 2015 года, незадолго до крупного взрыва на складе в болгарском селе Иганово, в Болгарии снова непродолжительное время находились сотрудники ГРУ, в том числе Моисеев, Николай Ежов (участник диверсии 2011 года), Иван Терентьев («Иван Лебедев») и Алексей Калинин («Алексей Никитин»). 21 марта — через десять дней после того, как Моисеев уехал — на складе взорвались более 2 тысяч ракет и противотанковых гранат, которые должны были отправиться в Украину. Доказательства, которые следствие собрало на месте взрыва, пропали при загадочном пожаре в Софии 31 мая 2015 года, где за два дня до этого находился представитель части 29155 Егор Гордиенко.
Как пишут расследователи, несмотря на неоднократные провалы операций части 29155 и компрометацию большинства ее членов после того, как журналисты The Insider и Bellingcat обнаружили у них паспорта определенных серий, Аверьянов стал доверенным лицом главы кремлевского режима и замначальника ГРУ, отвечающим за военные и гибридные операции в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.
Другие представители части 29155, которые уже не могут действовать за границей, тоже оказались в аппарате Путина. Так, Иван Тереньтев получил должность главного федерального инспектора по Сахалинской области, Николай Ежов (участвовал во всех операциях в Болгарии в 2011—2015 годах) — главного федерального инспектора Дальневосточного Магаданского района, Рустам Джафаров (непосредственно причастен ко взрывам) стал первым зампредставителя Путина в дальневосточном регионе России, Сергей Романов почти десять лет был торговым представителем страны-агрессора в Таиланде.
В то же время полковник Владимир Моисеев остается в части 29155, хотя журналисты раскрыли его личность одним из первых после провального переворота в Черногории. Как пишет The Insider, Моисеева задействовали в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину, когда российские спецслужбы должны были убить украинское политическое руководство.