Стало известно, чем занимался в Европе шеф российских диверсантов-неудачников «Петрова» и «Боширова» 21.10.2023, 14:59

Андрей Аверьянов

Взломана переписка генерала ГРУ Аверьянова.

Подразделение ГРУ страны-агрессора России 29155, которое возглавляет генерал Андрей Аверьянов, организовывало взрывы на территории европейских стран с 2011 года, когда Россия еще входила в Большую восьмерку, а некоторые участники диверсий получили работу в аппарате администрации главы кремлевского режима Путина. Об этом идет речь в расследовании The Insider.

Журналисты отмечают, что Андрей Аверьянов сейчас фактически стал официальным лицом, которое ведет переговоры за одним столом с российским диктатором. Он присутствовал на круглом столе во время саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге в конце июля 2023 года и, по данным расследователей, отвечает за переподчинение ГРУ бывших частей так называемой ЧВК Вагнера.

Фото:via The Insider

Расследователи со ссылкой на взломанную переписку помощника Аверьянова и данные базы авиаперелетов сообщают, что весной 2011 года Аверьянов с четырьмя подчиненными улетел в Краснодар, где те в течение четырех дней должны были разработать свой вариант радиоуправляемой бомбы и представить ему. Перед этим Аверьянов побывал в Варшаве, Белграде и Кишиневе, где, по данным The Insider, занимался подготовкой к серии операций в Европе.

Через несколько месяцев, в ноябре 2011 года, произошел взрыв на складе боеприпасов в болгарском селе Ловнидол. Как пишет The Insider, страна-агрессор Россия хотела сорвать возможную поставку снарядов болгарской компанией ЕМСО Грузии, опасаясь, что страна попытается освободить оккупированные Абхазию и Южную Осетию. Снаряды хранились на складе недалеко от чешского Врбетице.

В то время, когда снаряды должны были отправлять в Болгарию, под Врбетице группами начали съезжаться сотрудники ГРУ. Среди них — Николай Ежов («Николай Кононихин»), Сергей Романов («Рыжиков»), сам Аверьянов с паспортом на имя Оверьянов, полковник Алексей Капинос (использовал дипломатический паспорт на настоящее имя, так как формально был заместителем военного атташе в Киеве, хотя на самом деле входил в диверсионную группу 29155), Рустам Джафаров («Джамалов») и «Руслан Боширов» — Анатолий Чепига (Чепига позже вместе с Александром Мишкиным «Петровым» отравил в британском Солсбери Сергея и Юлию Скрипалей). ГРУ установило дистанционно управляемые взрывные устройства в комплекте боеприпасов, которые должны были отправиться в Болгарию. Мощный взрыв произошел в болгарском селе Ловнидол утром 12 ноября 2011 года.

Фото:via The Insider

Фото:via The Insider

Следователи нашли недалеко от места первого взрыва неразорвавшееся самодельное взрывное устройство. Они обнаружили доказательства того, что склад подорвали дистанционным СВУ, но через три года расследование прекратили из-за отсутствия улик, которые помогли бы раскрыть дело.

The Insider отмечает, что Капинос благодаря своему формальному статусу мог провозить дипломатическую почту, которая не подлежала таможенному контролю. В 2014 году Капинос снова присоединился к диверсантам ГРУ для организации взрыва на складе во Врбетице.

5 июня 2012 года произошла серия взрывов на складах недалеко от болгарского города Стралжа — там тоже хранились боеприпасы для экспорта в Грузию. Погибли трое работников склада, 18 были серьезно ранены, из соседних сел эвакуировали более 150 человек. Прокуратура Болгарии не обнаружила доказательств диверсии, сотрудники компании-управителя складами получили обвинения в халатности. По данным The Insider, Владимир Моисеев («Владимир Попов», участник «тренинга» с Аверьяновым в 2011 году) бронировал билеты в Болгарию на день взрыва, собираясь приехать из Одессы и уехать из Софии на следующий день после взрыва, но за два часа после взрыва купил билет из Одессы в московский аэропорт Внуково и вернулся в Россию ночью, не приезжая в Болгарию.

Фото:via The Insider

В феврале-марте 2015 года, незадолго до крупного взрыва на складе в болгарском селе Иганово, в Болгарии снова непродолжительное время находились сотрудники ГРУ, в том числе Моисеев, Николай Ежов (участник диверсии 2011 года), Иван Терентьев («Иван Лебедев») и Алексей Калинин («Алексей Никитин»). 21 марта — через десять дней после того, как Моисеев уехал — на складе взорвались более 2 тысяч ракет и противотанковых гранат, которые должны были отправиться в Украину. Доказательства, которые следствие собрало на месте взрыва, пропали при загадочном пожаре в Софии 31 мая 2015 года, где за два дня до этого находился представитель части 29155 Егор Гордиенко.

Фото:via The Insider

Как пишут расследователи, несмотря на неоднократные провалы операций части 29155 и компрометацию большинства ее членов после того, как журналисты The Insider и Bellingcat обнаружили у них паспорта определенных серий, Аверьянов стал доверенным лицом главы кремлевского режима и замначальника ГРУ, отвечающим за военные и гибридные операции в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

Другие представители части 29155, которые уже не могут действовать за границей, тоже оказались в аппарате Путина. Так, Иван Тереньтев получил должность главного федерального инспектора по Сахалинской области, Николай Ежов (участвовал во всех операциях в Болгарии в 2011—2015 годах) — главного федерального инспектора Дальневосточного Магаданского района, Рустам Джафаров (непосредственно причастен ко взрывам) стал первым зампредставителя Путина в дальневосточном регионе России, Сергей Романов почти десять лет был торговым представителем страны-агрессора в Таиланде.

В то же время полковник Владимир Моисеев остается в части 29155, хотя журналисты раскрыли его личность одним из первых после провального переворота в Черногории. Как пишет The Insider, Моисеева задействовали в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину, когда российские спецслужбы должны были убить украинское политическое руководство.

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