Российский Ростов всколыхнули мощные взрывы 2 21.10.2023, 15:13

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Губернатор заявил о ракетной атаке.

В российском Ростове-на-Дону в субботу, 21 октября, раздались мощные взрывы. Россияне утверждают, что якобы сбили ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева в Telegram.

«Сегодня в 14:10 снова сработали средства ПВО, прикрывающие Ростовскую область. Воздушная цель в результате уничтожена», - написал российский чиновник.

Жители Ростова публиковали видео, на которых слышны взрывы. Кроме того, в сети россияне пишут, что якобы над Ростовом сбили ракету.

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