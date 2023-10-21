Ирландец проверил белорусские столовые и предложил дать мишленовскую звезду 2 21.10.2023, 15:22

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Фуд-блогеру особенно понравилась студенческая еда.

Блогер из Ирландии Найл Доэрти (под ником Irish Partizan), который живет в Минске, публикует в своем тиктоке фуд-обзоры на различные белорусские столовые.

Например, видео из столовой БНТУ (которую, кстати, иностранец называет своим любимым местом общепита) набрало почти 240 тысяч просмотров и 10 тысяч лайков.

Обед стоил блогеру 9 рублей 49 копеек.

— Big dinner! — не без гордости сказал ирландец и продемонстрировал, какие блюда удалось приобрести за эти небольшие деньги.

Он попробовал борщ, салат из овощей, пюре с мясом, несколько коржиков (их блогер называл sweet bread — сладкий хлеб) и компот. Кажется, студенческая еда ему очень понравилась, ведь вердикт был «Невероятно!». А после борща Найл вообще решил, что столовая БНТУ заслуживает звезды Мишлена: «Вы платите большие деньги за еду в приличном ресторане. Но вот невероятная еда за 9 рублей 49 копеек».

Не все комментаторы разделяют его оптимизм: «Помню, как мне там меняли суп с тараканом на суп без таракана — но все равно тот, где этот таракан варился», «Когда я там учился, то называл эту столовую Бухенвальд. Там я впервые нашел таракана в каше», « О, Бухенвальд. Помню друг взял борщ, а там голова шпроты плавала».

В столовой «Налибоки» блогер взял суп-пюре, картошку со свининой гриль, салат и компот. А заплатил 10 рублей 68 копеек. Здесь он был более сдержан в оценках, но отметил: «Very nice» («Очень мило»).

Побывал иностранец и в столовой Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники № 1. Здесь он решил отведать куриную котлету с картофелем фри, салат из свеклы и вишневый компот. Нужно отметить уровень обслуживания: женщина не очень вежливо отреагировала на просьбу подогреть еду. Ирландец отдал за обед 5 рублей 27 копеек. Одна из комментаторов посоветовала блогеру съездить в Гродно в Гродненский государственный медицинский университет и попробовать рыбные тефтели — говорит, что это настоящий шедевр.

Еще одним местом, которое затестил Найл, стала столовая в Минске на улице Красной. Он угостился фасолевым супом, макаронами с рыбными тефтелями и двумя стаканами компота. На кассе заплатил 7 рублей 78 копеек. Но комментировать еду не стал.

В столовой на улице Купревича иностранец приобрел солянку, пюре с котлетой из свинины, сок. Здесь счет оказался самым большим — 14 рублей 50 копеек. Судя по комментариям блогера, еда ему пришлась по вкусу.

Однажды Irish Partizan вместе с другом отправился на Гомельщину и там заглянул в столовую в агрогородке Урицкое. На 8 рублей он взял четыре голубца, салат из свеклы, чай.

— Если вы хотите поесть действительно вкусную, домашнюю еду, приходите в такие места, как это, «колхоз», — советует мужчина на английском языке. Кстати, интерьер столовой (которая выглядит довольно типично для белорусского объекта общественного питания) ему тоже нравится.

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