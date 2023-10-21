Гарри Каспаров: У Путина короткий горизонт планирования

Гарри Каспаров: У Путина короткий горизонт планирования1
- 21.10.2023, 15:24
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Сколько еще продержится Кремль в войне против Украины?
Российская армия не может победить украинский на поле боя и выполнить задачи, которые ставит перед ней кремлевский диктатор. Учитывая это, агрессору не остается другого выхода, чем держать оборону и ожидать, что его противники «устанут от войны».
Об этом «24 каналу» рассказал российский политик и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. По его мнению, Кремль не имеет долгосрочной стратегии войны с Украиной и полагается исключительно на свою ресурсную базу.
У Путина нет основательного плана
Главная надежда Путина и его окружение состоит в том, что Россия будет способна удержаться в войне на истощение. И если США или Украина устанут от войны, Кремль может выйти из нее победителем.
Затяжная война дает Путину новые возможности для расшатывания ситуации в мире. Так, видя некоторую нерешительность американцев в помощи Киеву, ХАМАС и его подельники предположили, что их агрессия также не вызовет должного ответа.
«Путин не думает о многих ходах вперед. У диктаторов обычно вообще крайне короткий горизонт планирования, который крайне редко сопровождается какой-нибудь стратегией. Не стоит искать в действиях Путина какой-то глубокий замысел», – убежден Каспаров.
Сколько еще может продержаться Путин
Российские руководители предполагают, что экономически агрессор способен продержаться как минимум до конца 2024 года. Именно тогда в Соединенных Штатах могут прийти у власти те, кто способны выбрать менее выгодный для Украины курс.
Пока что россияне не протестуют против ведения бессмысленной войны против Украины, а Запад не предпринимает решительных действий против России. Это позволяет Путину маневрировать и надеяться, что время будет играть в его пользу, даже если это совсем не соответствует действительности.
«Сейчас мы видим, как российская экономика военизируется. Конечно, это правда, что Россия составляет всего 1,5% мировой экономики, однако Путин делает все, чтобы по крайней мере четверть российского производства обслуживала войну против Украины. И пока что Запад не ответил на эту военизацию симметрично», – отметил российский политик.
В то же время российские ресурсы не безграничны. Россия не способна сегодня мобилизовать «миллион военных», поэтому она подпитывает свою оккупационную группировку незначительным количеством новых солдат и подразделений.
Путин не готов к рискованным решениям. Поэтому он старается осторожно поддерживать текущую ситуацию, действуя по логике «прожить еще один день, а затем придумать что-нибудь новое».