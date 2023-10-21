Синоптики рассказали, какая погода придет в Беларусь в воскресенье 21.10.2023, 15:26

Объявлен оранжевый уровень опасности.

Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности на воскресенье. Завтра днем по северо-западу Беларуси ожидаются сильные дожди.

22 октября погодные условия будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося с Австрии на западные районы Беларуси, за которыми поступает теплая воздушная масса. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории пройдут дожди, ночью в северных районах возможен мокрый снег. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью – от +3°С по северо-востоку до +12°С по юго-западу страны, максимальная днем – +8..+14°С, а по югу Беларуси +15..+20°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

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