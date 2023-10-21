Российские болельщики поставили на место ЦСКА и Соловьева 21.10.2023, 15:31

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Пропагандисту напомнили о его обещании поехать воевать в Израиль.

Чемпион Континентальной хоккейной лиги ЦСКА опозорился с поздравлением Владимира Соловьева с днем рождения. У себя на сайте московский клуб «выкатил» настоящую оду пропагандисту, за что получил порцию нелестных комментариев от болельщиков, пишет obozrevatel.com.

Фанаты назвали такой пассаж «позором», признавшись, что им стыдно за любимый клуб.

«Хоккейный ЦСКА удивительный клуб, который всегда найдет способ найти двойное и тройное дно», «Реально зашквар. А ведь могли просто промолчать, как все остальные», «Какое позорище, ухххх. У дна нашелся подвал», – пишут в сети.

Россияне интересуются, как потом команда будет себя реабилитировать, называя Соловьева «отвратительной личностью».

«Вот мне интересно - как потом от такого отмываться?», - говорится в комментариях.

Болельщики припоминают Соловьеву его обещание, поехать воевать в Израиль.

«В 2004 году Соловьев в одном из интервью обещал поехать защищать Израиль, если там начнется война. Может, и всем его репортажам и обещаниям цена такая же», – стебутся россияне.

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