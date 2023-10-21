Под Смолевичами произошло серьезное ДТП 21.10.2023, 15:40

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Погиб ребенок.

Электромобиль Volkswagen ушел в занос и опрокинулся возле деревни Багута Смолевичского района. В результате ДТП погибла трехлетняя девочка, ее родители в больнице, пишет «Минская правда» со ссылкой на ГАИ.

Происшествие случилось утром 20 октября. Электромобиль Volkswagen ехала в направлении деревни Околица. В нем находились семья с ребенком. За рулем был отец.

По информации ГАИ, на закруглении дороги «водитель неправильно выбрал скорость и не учел погодные и метеорологические условия». Автомобиль ушел в занос, съехал на искусственную возвышенность и опрокинулся.

Пострадавших доставили в больницу, однако спасти жизнь ребенку врачам не удалось — девочка умерла.

По неподтвержденным пока данным, она находилась в детском кресле, однако не был пристегнута ремнями безопасности, сообщает издание.

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