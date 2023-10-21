Какой ПВО защитили Киев перед зимой: раскрыты секреты украинского «Железного купола» 1 21.10.2023, 15:48

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Украина выиграет «зимнюю битву».

Глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко пояснил особенность украинского «Железного купола» - многоуровневой комбинации из систем ПВО, которой Украина окружила столицу перед зимой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина выиграет «зимнюю битву» - справится со шквалом воздушных ударов по украинской критической и жилой инфраструктуре, к которым РФ, скорее всего, вновь прибегнет, ведь в этом заключается ее «тактика».

В интервью ТСН Сергей Попко подтвердил, что столица Украины - Киев - пережила наибольшее количество массированных налетов и воздушных атак за всю историю современных войн.

«Такого количества массированных налетов с применением такого современного и мощного вооружения не знал ни один город в истории войн», - заявил он.

Удалось сдержать беспрецедентное количество ударов дронами и ракетами разных модификаций. Была и баллистика, и крылатые боеголовки, и ракеты, идущие по аэробаллистическим траекториям. Армия РФ использовала много тактик: запускала свое оружие с разных направлений, комбинировала атаки, запуская одновременно БПЛА вместе с ракетами, пыталась бить по Украине волнами, чтобы убить как можно больше украинцев, перечислил Попко.

По его словам, больше всего оккупанты хотели лишить киевлян воды, света, тепла. Другими словами, подтолкнуть столицу к гуманитарной катастрофе.

Перед началом зимы Киев, как и другие города Украины, пытается максимально усилить свой «Железный купол», чтобы дать отпор оккупантам. С этой целью лидер Украины Владимир Зеленский ездил с визитом в США, договорившись о совместном производстве систем ПВО на украинских территориях, упомянул глава КГВА. «По прогнозам, первые результаты ожидаются уже к концу 2023 года», - уточнил он.

На данный момент вокруг Киева выстроена многоуровневая система защиты неба: благополучие украинцев охраняют мобильные огневые группы и ЗРК разных модификаций. В распоряжении столицы: ЗРК - «Оса», «Avenger»; ПЗРК - «Piorun», «Игла», «Стрела», Stinger, Martlet, RBS -70; ЗСАУ «Gepard», ВСУ «Шилка», ЗУ-23 и так далее.

- Из зенитно-ракетных комплексов: С-300, "Бук", С-125, "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot". Мы систематически и спланированно повышаем эффективность ПВО Киева, - заявил Попко.

Вместе с тем он предупредил украинцев, что даже сама мощная система противовоздушной защиты, даже всем известный «Железны купол», которым защищает свое небо Израиль, не может на 100% гарантировать безопасность для населения. Никто не должен игнорировать воздушные тревоги, рассчитывая на защиту ПВО. Следует немедленно идти в укрытие.

«Тревоги раздаются, когда грозит реальная опасность. Поэтому все должны быть ответственны за свою жизнь и жизнь и здоровье своих родных и близких», - заявил глава Киевской городской военной администрации.

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