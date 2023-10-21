Аэродром «Лунинец» решили прикрыть от беспилотников? 1 21.10.2023, 16:19

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Лукашисты в панике.

ВоенТВ опубликовал видео с аэродрома «Лунинец», где дислоцируется 56-й зенитный ракетный полк вооруженных сил Беларуси. Кроме всего прочего, на видео можно увидеть средства, применяемые для прикрытия аэродрома от беспилотных летательных аппаратов, заметил Telegram-канал «Беларускi Гаюн».

К примеру, мобильный зенитный артиллерийский комплекс 2К20 «Зенит» представляет собой спаренную 23–мм. зенитную установку ЗУ–23–2, смонтированную в кузове автомобиля «Урал–43202». Комплекс предназначен для поражения и уничтожения живой силы, легкобронированной техники, маловысотных летательных аппаратов противника.

Радиоэлектронное ружье для борьбы с мультикоптерами «Гроза-Р2» предназначено для прекращения полета мультикоптеров (посадка или падение) за счет радиоподавления каналов управления и навигации (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo).

Переносной зенитный ракетный комплекс «Игла»предназначен для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях тепловых помех.

Напомним, что о формировании 56-го зенитного ракетного полка (в/ч 10198) стало известно в конце марта 2023 года.

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