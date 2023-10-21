Израиль уничтожил подземные тоннели в Газе и инженера ХАМАС
- 21.10.2023, 16:26
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Он разрабатывал оружие.
Армия обороны Израиля сообщила, что в течение 20 октября нанесла удары по командным центрам ХАМАС и подземной инфраструктуре.
В результате атаки солдаты ЦАХАЛ уничтожили старшего инженера ХАМАС Махмуда Сабиха. Он возглавлял подразделение, разрабатывавшее оружие, в том числе беспилотники, и обменивалось знаниями с другими террористическими группами на Ближнем Востоке, сообщает «24 канал» со ссылкой на The Times of Israel
Напомним, что недавно ЦАХАЛ заявил о ликвидации еще одного командира палестинских боевиков – Муатаза Иду. Он являлся руководителем южного округа национальной безопасности ХАМАС.
Муатаз Ид погиб в результате авиаудара благодаря разведывательным мерам.