Израиль уничтожил подземные тоннели в Газе и инженера ХАМАС 21.10.2023, 16:26

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Фото: Reuters

Он разрабатывал оружие.

Армия обороны Израиля сообщила, что в течение 20 октября нанесла удары по командным центрам ХАМАС и подземной инфраструктуре.

В результате атаки солдаты ЦАХАЛ уничтожили старшего инженера ХАМАС Махмуда Сабиха. Он возглавлял подразделение, разрабатывавшее оружие, в том числе беспилотники, и обменивалось знаниями с другими террористическими группами на Ближнем Востоке, сообщает «24 канал» со ссылкой на The Times of Israel

Напомним, что недавно ЦАХАЛ заявил о ликвидации еще одного командира палестинских боевиков – Муатаза Иду. Он являлся руководителем южного округа национальной безопасности ХАМАС.

Муатаз Ид погиб в результате авиаудара благодаря разведывательным мерам.

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