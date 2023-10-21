Что сейчас происходит в белорусских обменниках? 21.10.2023, 16:35

Доллар продолжает удивлять.

Доллар на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи на этой неделе преимущественно дешевел. «Зеркало» посмотрело, какие курсы валют установили обменники на выходные.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,3 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 3,259 рубля («БНБ-Банк», «РРБ-Банк», «Статусбанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Альфа Банк» — 3,253 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,49 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Банк ВТБ», «БНБ-Банк», «Статусбанк» (3,45 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Альфа Банк», «БСБ Банк» — 3,44 рубля.

Напомним, в Беларуси сохраняются сложности с наличными евро в обращении. Многие банки сейчас продают только те банкноты, которые сдают другие клиенты.

Курс покупки российского рубля выше всего в «Статусбанк» — 3,374 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,45 рубля за 100 российских рублей («Технобанк»), а самый низкий — 3,39 рубля («Альфа Банк», «РРБ-Банк»).

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