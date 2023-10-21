«Бабушка, ты меня заберешь»: как украинка 76 дней выбивала у россиян внука на Херсонщине 2 21.10.2023, 16:45

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Захватчики дали мальчику российское гражданство и указали в его деле, что у ребенка нет родственников.

В начале сентября из России удалось вернуть похищенного врагом из Херсона 9-летнего мальчика Никиту Биланчука. Его бабушка Полина Киндра 76 дней добивалась возвращения внука домой. Об этом говорится в расследовании hromadske «Путеводитель адом».

Как россияне похитили ребенка

Никита был воспитанником Олешковского интерната для детей с инвалидностью. Там мальчик проходил оздоровление перед школой. У Никиты хроническое расстройство питания и мышечная слабость. В марте 2022 года отец должен был забрать ребенка, но не успел, ведь детдом оказался под российской оккупацией.

Воспитанников Интерната россияне вывезли в Крым, затем – в Россию, а уже оттуда перевели в оккупированный Скадовск на Херсонщине. Вместе с Никитой захватчики вывезли еще 105 украинских детей.

В апреле 2023 года журналистам удалось найти и верифицировали списки вывезенных из Олешковского интерната детей. После этого журналисты начали звонить по телефону всем, кто мог бы оказаться родителями или родственниками маленьких украинцев. У родственников пытались узнать, готовы ли они забрать своего ребенка, если волонтеры фонда Save Ukraine помогут организовать процесс, а журналисты будут сопровождать его на каждом этапе.

Попытки бабушки вернуть внука

Так, в июне 2023 года удалось найти бабушку Никиты – Полину Киндру, проживающую в Польше. Женщина приехала в Киев, где волонтеры помогли оформить все необходимые документы и спланировать маршрут. Потом бабушка Никиты отправилась в оккупированный Скадовск, чтобы забрать мальчика.

- У него (Никиты – ред.) 15 ноября (речь идет о 2022 годе – ред.) был день рождения. А когда я его нашла, то где-то до 10 ноября я позвонила и они мне дали с ним поговорить. И очень быстро-быстро… Он мне сказал: «Бабушка, меня мальчик обижает». Я ему говорю: «Скажи мальчику — нельзя драться». «Бабушка, ты меня заберешь?» Я говорю: «Конечно, заберу. Денег заработаю и заберу», – рассказала Полина.

Кроме нее, у Никита есть мама и папа, давно не живущие вместе. Мама мальчика Мария находится за границей и у нее там своя жизнь.

«Конечно, это очень страшно, что у нас в семье такое произошло. Моего внука забирать? От меня? У меня мурашки. Куда вы забираете? Я поехала в Польшу зарабатывать деньги для его будущего. Маленький ребенок болен, я его с пеленок поднимала. Он в пять лет в кому впал — и едва спасли», — рассказала со слезами на глазах бабушка Никиты.

Полина 76 дней пыталась забрать у россиян своего внука. Под разными предлогами они отказывались отпускать ребенка. Бабушка несколько раз приезжала на порог интерната, где получала отказ в возвращении ей Никиты.

Также стало известно, что мальчика взял под свою опеку так называемый директор интерната Виталий Сук, а в деле ребенка было указано, что его мама исчезла, отец – то ли тоже исчез, то ли воюет. Захватчики автоматически дали Никите российское гражданство.

По требованию россиян Полине пришлось пройти ДНК-экспертизу, подтвердившую, что женщина является бабушкой мальчика. Также россияне вместе с Суком заставляли женщину взять российский паспорт.

Однажды Полине разрешили встретиться с внуком, но не отпустили его.

- Приехал автобус и Никита забегает. Я кричу: «Никита!». А он: «Бабушка!» Обнимает меня целует: «Ты за мной приехала? Все, всем пока, я с бабушкой». А его не отпускают. У меня, конечно, была истерика, я плакала, – рассказала женщина.

«Они сказали, что когда дети начинают психовать, кричать, то они что-то им дают. Я ему говорю: «Тебе что-то давали пить?» Он говорит: «Постоянно давали крахмал». Четыре раза в день он пил крахмал, чтобы не испражнялся», – сообщила Полина.

В начале сентября Полина в третий раз приехала за внуком. Никиту перед десятком камер лично отдала женщине уполномоченная РФ по делам детей Мария Львова-Белова, находящаяся в международном розыске за похищение украинских детей.

Сейчас Никита живет с бабушкой в Польше.

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