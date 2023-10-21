«Друзья уже не раз говорили бросить это дело, но я своего добьюсь» 2 21.10.2023, 16:48

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Честное мнение владельца «бешеного» Seat.

Малолитражные хэтчбеки вроде Seat Ibiza редко становятся гордостью владельца, настолько это «обычные» машины. В случае же Дениса всё получилось с точностью до наоборот: автомобиль не только привлекает взгляды, но и выдает весьма внушительную для такой «крохи» мощность. Далее – abw.by публикует текст от первого лица.

Зверь на переднем приводе

– Автомобиль у меня в руках уже 12 лет. Изначально покупал его на продажу, подкрасил и отправился на рынок. Покупатель не нашелся, и я задумался над тем, чтобы оставить авто себе.

Здесь стоял обычный 1,4-литровый 16-клапанный двигатель. Меня он не устраивал. Купил 2,9-литровый VR в плачевном состоянии, два месяца с ним возился. И после всех проведенных работ он рассыпался в первый же выезд! Вернул «родной» 1,4-литровый двигатель обратно и какое-то время ездил так. Потом заменил его на 1,8-литровый от Jetta. С ним проездил около четырех лет, пока не решился познакомиться ближе с турбонаддувом.

Постройка турбодвигателя идет уже четвертый год. Как-то всё не складывалось, сейчас буду четвертый раз мотор собирать.

Первый раз доверил сборку двигателя специалистам – они всё сделали неудачно. Потом я решил заняться этим уже самостоятельно. Новый блок, коленвал, поршни – и всё получилось хорошо. Пока не «завязался» с BMW на трассе и не перегрел мотор.

Сейчас, получается, стоит уже третий мотор. С ним тоже беда случилась. Всё сделал, поменял, мне переваривали выпуск, после чего машина отправилась на настройку. Настройщик проворонил, что ремни были расслаблены, помпа не охлаждала двигатель. Вентиляторы хоть и пытались сбить температуру, но это было бесполезно. Потом мне этот человек говорил, что проблема была с давлением масла, но я-то знаю, что двигатель просто перегрели.

Сейчас хочу снова всё переделать. Будет кованая поршневая, H-образные шатуны, шпильки. Всё, что можно будет сюда засунуть, то и буду делать. Хочу на выходе получить 500+ сил. Хотя что из этого будет на переднем приводе, даже не знаю. Сейчас здесь 320 сил с наддувом 0,8 бара, благо мотор стоит удачно, «зацепа» хватает. Коробка установлена от дизельного автомобиля, сцепление – усиленное двухлепестковое.

Чемпионское прошлое

Машину красил два раза и планирую снова заниматься этим в обозримом будущем. Первый раз красил на продажу. Второй раз, когда машина осталась у меня, захотелось чего-то особенного. Как раз тогда появились краски типа кэнди. Так машина стала цвета спелая вишня, добавились декоративные полосы цвета «красный янтарь». При свете дня цвет может выглядеть как черный, но это пока не посветишь на кузов, например, фонариком. В таком виде машина ездит уже восемь лет.

Проблем ей добавило мое увлечение автозвуком. В 2012 году я был чемпионом Беларуси по звуковому давлению. Музыка была настолько мощной, что от нее начало буквально рвать кузов. Там, где разорвало швы, сейчас и вылезают различные дефекты. Я тогда отказался от этого увлечения – стало кузов жалко, да и интересы сменились. Важна не музыка, а то, что стоит под капотом. Сейчас разберусь с двигателем и, думаю, перекрашу автомобиль в какой-нибудь один необычный кэнди – полос уже не будет. К тому же проблем по кузову добавили мастерские. Как-то люди в них безответственно к чужим машинам относятся: то заденут чем-нибудь, то еще что, так и появляются дополнительные дефекты.

Бампер «родной», только чуть переделанный: убрал решетки и немного его продлил. Если снять «номер», то под ним скрываются дополнительные отверстия для охлаждения «кулька» – это если нужно будет погоняться.

В пару к бамперу добавил еще и юбку. Сзади – спойлер от Seat Cupra. Крыша затянута в пленку под карбон – сделал это тоже еще лет десять назад. Самая первая пленка, что вообще в Гродно появилась! Ее человек вез в самолете прямо из Таиланда.

Немного затемнил фары. Они «родные», установлен ксенон. Кажется, что фары темные, но на самом деле это такой эффект от покраски – они лишь слегка затонированы. Так что свет не потерян.

Колесным дискам уже лет десять. Вроде как это ковка, они очень крепкие. Как я только их не мучил за это время! И ямы ловил, и бордюры, а они даже на раскатке ни разу не были. К тому же ради установки желаемых колес пришлось растянуть кузов на 10 сантиметров. В глаза это не бросается, но если рядом поставить стоковый автомобиль, разница будет заметна.

Немного доработана подвеска и система выхлопа. Спереди и сзади заменены пружины, убрана пара витков. Выхлоп – с прямой трассой. Чтобы ездить по городу, надо, конечно, что-то ставить другое. Если с утра нужно завести машину, приходится ждать, чтобы все проснулись.

А вот салон – полный сток. Поменял разве что панель приборов на версию от Cupra, добавил приборы для датчиков и заменил набалдашник на селекторе коробки передач. Столько шкал от датчиков на самом деле и не нужно, но уж больно красиво они вечером смотрятся.

Машина получилась достаточно мощной. Как уже говорил, сейчас в ней 320 сил. Неопытный человек на ней побоится ехать. Например, во время настройки нужно ехать «в отсечку», но не каждый к этому готов. Если говорить о более приземленных вещах, то расход сейчас получается около 17 литров на «сотню». Если нажимать на педаль «газа», легко и 20 литров получится. Но говорят, что если хорошо «отстроиться», то реально получить более умеренные 10-11 литров.

Движение к цели

Планов по машине вообще много. Перекраска, доработка тормозов (хочу установить двухпоршневые от Audi 200), замена ЭБУ на более «продвинутый». Наконец, очередная постройка двигателя. Самую большую проблему вижу как раз в настройке – блок я и сам соберу, а вот хорошего специалиста пока не нашел. Хочу выжать из двигателя 500 сил. Но к ним еще добавятся силовой каркас и сиденья-ковши, иначе как-то страшновато.

С мотора вообще можно и 1000 сил «снять», вот только смысл? Разгон с нуля до «сотни» мне не интересен, это только технику убивать. Мне будет достаточно хорошего конфига и на 500 сил. Друзья уже не раз говорили: брось это дело. Но я своего добьюсь. Если кто-то хочет заниматься чем-то подобным, главное – не останавливаться. Ставьте цели и добивайтесь их.

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