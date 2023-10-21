По аэродрому в Бердянске нанесен новый удар 21.10.2023, 16:55

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После взрывов в небо поднялся столб черного дыма.

В субботу, 21 октября, прогремели новые взрывы у аэродрома в Бердянске, по которому ранее Силы обороны Украины нанесли удары ракетами ATACMS.

«Апостроф» со ссылкой на местных жителей сообщает, что особенно громко было в районе военного городка.

После взрывов в небо тоже поднялся столб черного дыма. Местные жители отмечают работу российских систем ПВО и предполагают, что вблизи военного городка зафиксированы прилеты.

Стоит отметить, что мощная «бавовна» посетила портовый город почти одновременно со взрывами в Донецке, где, по предварительной информации, был нанесен удар по позициям ВС РФ.

Пророссийские медиа со своей стороны признают факт взрывов в Бердянске и уверяют, что ПВО захватчиков якобы успешно отработала. На место уже прибыли экстренные службы.

«Оккупанты снова за свое: сработала ПВО, но мы еще не уточнили, что произошло. Ну и вообще шедеврально выглядят их призывы не верить ВСУ после последнего прилета по аэропорту. Это не они сутки визжали, что ПВО все сбила в прошлый раз?», - высмеяли заявление оккупантов в местных пабликах.

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