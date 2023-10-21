Данилов рассказал, когда ситуация на поле боя в Украине кардинально изменится 21.10.2023, 17:05

По мнению секретаря СНБО Украины, ни о каких переговорах не может быть и речи.

Ситуация на поле боя может кардинально изменится, как только Украина получит истребители F-16. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Kyodo News.

Он выразил уверенность, что «ситуация кардинально изменится» после того, как с Запада прибудут истребители F-16 для укрепления украинской ПВО. При этом Данилов признал, что трудно предсказать время, необходимое для деоккупации всей территории Украины.

«Пока Россия продолжает оккупировать территорию, включая Крым, ни о каких переговорах не может быть и речи», - заявил Данилов.

F-16 для Украины

Нидерланды и Дания возглавили усилия по обучению украинских пилотов на истребителях F-16. Норвегия и Бельгия также обязались поставить Украине F-16, а 11 других стран, включая США, заявили, что помогут обучать украинских пилотов.

Как ранее заявляли в украинском Минобороны, Украина может получить первые самолеты F-16 не ранее чем через 6-7 месяцев. Однако в Нидерландах и Дании обещали передать первые самолеты в начале 2024 года.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что украинские пилоты сейчас проходят тренажерную подготовку на истребителях F-16 При этом уже через несколько недель они могут приступить к полетам с инструктором на реальных самолетах.

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