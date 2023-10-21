В Сети появилась новая хитрая оптическая иллюзия 21.10.2023, 17:10

В ней спрятана собака, которую нужно найти за пять секунд.

Оптические иллюзии — прекрасный способ улучшить внимательность и когнитивные способности в целом. Новая задача «взорвет мозг» даже опытных любителей головоломок.

Посмотрите внимательно на картинку и постарайтесь рассмотреть на изображении собаку.

Для выполнения этот задачи у вас есть всего лишь пять секунд.

Увидеть животное среди пятен на изображении намного сложнее, чем вы думаете, из-за черно-белого дизайна. Мозгу может потребоваться некоторое время, чтобы разобраться в том, на что вы на самом деле смотрите.

Если собаку найти не получилось, ответ можно посмотреть здесь.

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