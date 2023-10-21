В редакции районки будут искать «экстремистов» из-за неудачной верстки 4 21.10.2023, 17:16

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Лукашистам не понравились объявления, которые разместили рядом с текстом о военных.

Из-за неудачной верстки на одной из страниц мозырской районной газеты «Жыццё Палесся» силовики будут искать «экстремистов» в редакции. Рядом с текстом о военных разместили объявления ритуальных услуг, передает «Белсат».

Так, в номере газеты за 19 октября на одной странице с материалом с призывом поступать в Военную академию РБ к абитуриентам разместили рекламу нескольких ритуальных услуг, другой рекламы на странице почти нет. В результате «неравнодушные граждане» увидев это, сообщили силовикам.

«Должностные лица Гомельского облисполкома разворот со статьей изучили, согласны с доводами «неравнодушных граждан», примут соответствующие меры! Редакция издания проверяется на «экстремизм» территориальным управлением ГУБОП», – сообщает телеграм-канал, близкий к силовикам.

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