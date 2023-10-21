Эксперт: Генералы РФ крупно просчитались 1 21.10.2023, 17:26

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Под Авдеевкой формируются условия победы Украины.

В российских Z-каналах нарастают панические настроения по поводу провалившегося наступления вооруженных сил РФ в Авдеевке. Они осознали, что генералы РФ, вероятно, сделали роковую ошибку.

Как пишет dialog.ua, oб этом рассказал известный российский историк Дмитрий Чернышевский.

Особенно сильно его заинтересовало сообщение одного из Z-каналов о том, что провал под Авдеевкой может привести к обрушению российского фронта.

- Мы сейчас тратим наши последние соединения в попытках вклинения в оборону противника в Авдеевке. Части эти, как и боеприпасы для них, копились и оснащались с зимы. Если в ближайшее время не будет успеха, получается, что части эти были потрачены впустую. А у противника все еще есть оперативные резервы, и их логистическое плечо сильно короче нашего. Наличие таких подразделений позволит им провести наступление с прорывом фронта и выхода на оперативные просторы, - говорилось в сообщении российского Z-канала.

Чернышевский считает, что ресурс очень близок к истине.

- Они начали понимать, что кашу, сваренную под Авдеевкой, придется хлебать им, и как бы от этой каши зубы не повыпадали, - написал историк.

Он заверил, что попытка россиян наступать под Авдеевкой - это большая удача для Украины. Фактически ВСУ получили возможность перемалывать российские войска в обороне, что является самым предпочтительным вариантом.

- Идеальная стратегия для Украины - это истощить российскую армию в обороне, в кровопролитных боях, а потом, когда РФ истратит свои резервы, нанести кинжальный удар, вспороть российскую линию обороны и нанести решительное поражение.

Под Авдеевкой нужное соотношение потерь: 1 к 5. Вот там та война, которая нужна Украине, там те победы, которые ей на этой стадии необходимы. Пока ситуация развивается чрезвычайно благоприятно для Украины. И главная тому причина - безумное стремление российских генералов, у которых нашлись какие-то резервы… Им зудело, что резервы простаивали. Бросили в бой, чтобы повесить медаль на пузо, - рассказал историк.

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