Зеленский и Эрдоган провели телефонный разговор 21.10.2023, 17:36

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О чем шла речь?

Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Униан» со ссылкой на пресс-службу турецкого президента отмечает, что главы двух стран обсудили войну в Украине, а также «конфликты между Израилем и Палестиной и гуманитарный кризис в регионе».

В диалоге с Зеленским Эрдоган выразил уверенность в возможности мирного урегулирования региональных конфликтов, в частности израильско-палестинского. Он отметил, что Турция будет прикладывать к этому усилия.

В пресс-службе украинского президента добавили, что стороны также обсудили украинскую формулу мира. «... мир должен прилагать усилия для поддержки имплементации украинской формулы мира. Голос и позиция Турции в этом важны», – сказал Зеленский.

Президент Украины выразил благодарность Турции за участие в предварительных консультациях на уровне советников по нацбезопасности и готовность направить представителя на очередную встречу, которая состоится на Мальте.

Также главы двух государств обсудили развитие двусторонних отношений и отметили важность реализации всех договоренностей, достигнутых во время последней встречи президентов в Стамбуле.

Кроме того, Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и пришли к согласию о необходимости обеспечить защиту мирного населения и уважение к гуманитарному праву.

«Украина хорошо понимает, что такое война и гражданские жертвы. Поэтому мы категорически осуждаем любые террористические методы и насилие и выступаем за предотвращение дальнейшей эскалации», – подчеркнул Зеленский.

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