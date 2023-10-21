В Варшаве пройдет концерт белорусских музыкантов
- 21.10.2023, 17:54
Вход свободный.
В Варшаве в воскресенье, 22 октября, пройдет концерт белорусских музыкантов. Как сообщают организаторы, в программе примут участие: Ольга Подгайская (орган), Кузьма Папакуль (скрипка), Анастасия Петрова (скрипка), Радослав Яроцкий (скрипка) и Полина Горбач (виолончель).
Отмечается, что в программе музыка Ольги Подгайской, струнный квартет «Я хаджу па чужых дварах», а также пьесы для органа соло.
«Струнный квартет прозвучит впервые в концертном варианте. Это очередной концерт объединения белорусских композиторов «Паветра», цель которого – популяризация современной белорусской музыки», - подчеркивают организаторы концерта.
Концерт пройдет в Варшаве 22 октября в костеле святого Александра на площади Трех Крестов (Plac Trzech Krzyży 10/14, Koscioł św. Aleksandra).
Начало — 15:00. Вход свободный. Будет организован добровольный сбор на гуманитарные цели.