ЦАХАЛ атакует террористов Хизбаллы в ответ на их обстрелы 21.10.2023, 18:18

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Территория Израиля сегодня неоднократно подверглась обстрелам из южного Ливана.

Сегодня, 21 октября, террористы запустили по Израилю ракету в район Хар-Дов, которая, к счастью, упала на открытой местности. Также несколько противотанковых ракет были выпущены из Ливана в направлении израильского кибуца Ханита. Об этом пишут «Детали».

Кроме того, террористы из РПГ обстреляли поселок Маргалиот. В результате чего получили ранения два работника из Таиланда. Один получил легкие ранения, другой – средней тяжести.

ЦАХАЛ в ответ на действия террористов атакует их группы, осуществляющие обстрелы нашей территории, с беспилотников. Также израильский танк уничтожил огнем наблюдательный пост «Хизбаллы» рядом с границей.

חוליית מחבלים שיגרה מוקדם יותר היום רקטה למרחב הר דב שנפלה בשטח פתוח. תצפיות צה"ל זיהו את החוליה וכלי טיס מאויש מרחוק תקף אותה.



כמו כן, מחבלים שיגרו טיל נ"ט לפני זמן קצר לעבר מרחב מרגליות, תצפיות צה"ל זיהו את החוליה וכלי טיס מאויש מרחוק תקף גם אותה.



זוהו פגיעות בשתי התקיפות > pic.twitter.com/YIUXa78eXe — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 21, 2023

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