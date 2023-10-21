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ЦАХАЛ атакует террористов Хизбаллы в ответ на их обстрелы

  • 21.10.2023, 18:18
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ЦАХАЛ атакует террористов Хизбаллы в ответ на их обстрелы

Территория Израиля сегодня неоднократно подверглась обстрелам из южного Ливана.

Сегодня, 21 октября, террористы запустили по Израилю ракету в район Хар-Дов, которая, к счастью, упала на открытой местности. Также несколько противотанковых ракет были выпущены из Ливана в направлении израильского кибуца Ханита. Об этом пишут «Детали».

Кроме того, террористы из РПГ обстреляли поселок Маргалиот. В результате чего получили ранения два работника из Таиланда. Один получил легкие ранения, другой – средней тяжести.

ЦАХАЛ в ответ на действия террористов атакует их группы, осуществляющие обстрелы нашей территории, с беспилотников. Также израильский танк уничтожил огнем наблюдательный пост «Хизбаллы» рядом с границей.

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