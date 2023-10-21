Лукашенко прячет чемоданы с деньгами на случай бегства 4 Сергей Климовский

21.10.2023, 18:28

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О визите диктатора в Экваториальную Гвинею.

Лукашенко не пригласили в Пекин на форум «Один пояс и один путь», отмечавший десять лет своего старта. Вместо него, как писали беларусские СМИ, летала «с портфелем идей по борьбе с коррупцией» делегация кгбистов из Комитета госконтроля. Лукашенко обиделся и 19 октября заявил, что скоро нанесёт визит в Экваториальную Гвинею, которая не подписывала никаких бумаг с Пекином о поясе и пути.

Лукашенко есть чему поучиться у президента этого государства 80-летнего Теодора Обианг Нгема Мбасого, который в 1979 году сверг при помощи военного переворота своего родного дядю, и стал президентом. Дядя стал президентом в 1968 г., когда Испания сама предоставила независимость этой крохотной колонии. Дядя Франциск был поклонником КНДР, куда и сбежала его дочь после переворота.

Он тоже пытался сбежать туда с двумя чемоданами валюты, но был пойман и приговорён к расстрелу. Так как местные считали своего экс-президента колдуном, то отказались его расстреливать и поручили сделать это солдатам-марокканцам. Лукашенко, зная эту историю, правильно решил сразу отвезти в Экваториальную Гвинею на хранение два чемодана денег – без них и бегать легче, и хранить деньги лучше в нескольких странах, а не только в одной Зимбабве.

Африка самое удобное место, так как в РФ и в Китае их Лукашенко не выдадут в случае чего. Арабские эмираты и Турция тоже могут отдать их Москве, если ФСБ им подскажет, где лежат деньги Лукашенко. Поэтому только Африка, и чем старше там диктаторский режим, тем надёжней. Экваториальная Гвинея в этом аспекте гораздо надёжней Зимбабве. Поэтому Лукашенко и пригласил в Минск её министра иностранных дел Симеоном Ойоно Эсоно Ангуэ, чтобы обсудить детали. Так как после беседы с ним Лукашенко резко захотел в Экваториальную Гвинею, то о деталях явно договорились.

Свою обиду Си Цзиньпину, что не пригласил на почти юбилейный форум, Лукашенко излил на заседании правительства 20 октября. Там он стал внушать, что есть гигантские перспективы развития деловых отношений с Китаем. В качестве примера привёл завод по выпуску автомобилей «Джили», построенный китайцами в Беларуси. Заявил, что пора замахнуться не на выпуск 30 – 40 тыс. их в год, а 120 тыс., так как якобы «В Расее просят: продайте».

В призыве Лукашенко есть капля правды. После того, как из РФ ушли европейские и американские автомобилестроительные компании, это отрасль в ней легла и стала дёргать лапками. Её реанимацией занялся китайский автопром. Вроде, как самое время зайти из Беларуси с китайскими «Джили», скопированными с разных моделей японской «Тойоты» рубежа веков. Некоторые модели «Джили» скопированы вполне удачно и к ним полностью подходят все детали от «Тойоты». Но дело в том, что китайцы строили завод в Беларуси с прицелом не на рынок РФ, а на саму Беларусь, Украину, Польшу и страны Балтии.

Однако, с 2022 г. вход на эти рынки с «Джили» из Беларуси наглухо закрыт, а белорусский рынок скукожился по причине Лукашенко за рулём. Московиты, которым китайцы поднимают их автопром, лукашенковские «Джили» массово к себе не пустят. Китайцам тоже нет смысла возить много комплектующих к «Джили» в Беларусь, ближе собирать их в Поволжье.

Лукашенко впустую размечтался про 120 тыс. «Джили» и офигительные перспективы общих дел с Китаем. Похоже, сам знает, что они равны нулю и что Беларусь – это глухой тупик для нового «Шёлкового пути», а не его ответвление в Европу. Такой глухой, что он говорит о перспективах лишь по инерции и от обиды на Си Циньпина. То, что Беларусь с 2022 г. стала совсем и окончательно неинтересна Китаю очевидно. Поездка Лукашенко в Пекин в феврале 2023 г. ситуации не изменила и изменить не могла. Больше похоже, что в Пекине вежливо дали понять, что о кредитах и инвестициях он может забыть.

В 2014 г. китайцы в 25 км от Минска начали строить технопарк «Большой камень» по образцу технопарков, которые в 2000-ые создавала у себя Ирландия с активным участием США. Китайские коммунисты в который раз скопировали капиталистов. У таких малых зон свободной торговли и производства помимо удачной локации есть три обязательных условия – налоговые и таможенные льготы плюс защита от произвола бюрократии. Метод древний – в Украине в XVI-XVII вв. такие поселения называли слободами и их жителей освобождали от всех налогов на 10 – 30 лет. Часто давали право производить и продавать водку без акциза. Слободы имели также свою администрацию.

Чем-то таким и должен был стать технопарк «Большой камень», но не стал. Сначала в 2018 г. Москва стала требовать от Лукашенко разворачивать все товарные потоки с Литвы и Латвии на порт в Усть-Луге. Затем с 2021 г. в Беларусь перестали летать самолёты, а с 2022 г. ходить поезда. Путь в Украину к Чёрному морю закрылся совсем. Автомобильные перевозки отчасти сохранились, но крайне осложнились. В сентябре Польша и страны Балтии обещали совсем их прекратить, если Лукашенко не удалит «пригожинских» из Беларуси, не прекратит штурмы границы и не освободит политзаключённых. Первые два условия он выполнил, а к третьему поляки вернутся, когда определятся, кто у них в правительстве.

Самое время отправить пару чемоданов денег в Африку, пока не началось, и один в Венесуэлу. Дядя Франциск перед бегством сжёг все деньги в казначействе Экваториальной Гвинеи, так как не мог забрать с собой. Лукашенко не такой, поэтому заблаговременно ныкает их по дальним странам.

В рекламе «Большого камня» значилось, что от него всего один км до аэропорта Минска и через него проходит автодорога Москва – Берлин, а также железные дороги к Чёрному и Балтийскому морям. Есть подключение к Транссибирской магистрали и можно проехать из Китая в Европу без пересадок. В 2020 г. одним из резидентов в «Большом камне» стало белорусское ЗАО «Евразийские железные ворота».

Теперь ворота на замке, а Лукашенко к декабрю 2022 г. довёл в рекламных целях до ста число компаний, зарегистрированных в «Большом камне», и забросил это надувательство. Лукашенковские СМИ после форума в Пекине осторожно написали, может китайцы всё-таки достроят когда-нибудь стадион и бассейн в жилом комплексе «Большой камень», но сами в это не верят.

Неудивительно, что популярно и логично мнение – Лукашенко не пригласили на форум, так как все пути-дороги заканчиваются в Минске. Но стоит отметить, что на форум не пригласили также президентов Кыргызстана и Таджикистана, соседей Китая. Вероятно, в Пекине уже считают Кыргызстан и Таджикистан своими провинциями, а губернаторов китайских провинций не корректно приглашать на международные форумы в столицу во избежание появления у них некоторых идей. В этом контексте Лукашенко не пригласили потому, что он вассал РФ, а старое правило гласит: вассал моего вассал не мой вассал и не надо его звать, если не планируешь устроить бунт в соседнем королевстве. Французские короли всегда очень нервно реагировали, когда англичане приглашали на чай герцогов Бургундских.

Встречи Лукашенко с главами МИД Венесуэлы и Экваториальной Гвинеи 17 и 19 октября наводят на мысль, что он не только распихивает чемоданы с деньгами по разным странам, но и готовится сбежать, в случае, если РФ предпримет новую попытку вторжения в Украину из Беларуси и уже с участием её армии. Он не может как Янукович сбежать на подводной лодке в Ростов-на-Дону. Но как и тот, настроен слинять, уйти в личную жизнь, делать детей, в политике не участвовать и сделать всё, чтобы о нём все забыли. Ростов для этого ему плохо подходит, а вот Африка – самое то. Во время демарша Пригожина он как-то совсем случайно оказался в Турции, откуда всем руководил, как потом сам рассказывал.

Сергей Климовский, украинский кандидат исторических наук, «Фейсбук»

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