Пять фильмов, которые стоит посмотреть осенним вечером 21.10.2023, 18:36

Они поднимут настроение.

«24 Канал» подготовил подборку фильмов, которые стоит посмотреть осенним вечером. Это ленты разных жанров, среди которых точно есть та, которая вам понравится.

«Пурпурные сердца»

Год: 2022

Жанр: мелодрама

Кэсси Салазар – официантка в калифорнийском баре, которая не может жить без музыки и мечтает о карьере певицы. Однако у девушки сахарный диабет, поэтому ей постоянно приходится думать о том, как получить медицинскую страховку, чтобы иметь возможность покупать лекарства. Случайно она знакомится с морским пехотинцем Люком Морроу. Раньше Люк был наркоманом, имеет долг. У обоих финансовые проблемы, которые этот брак может решить. Кэсси и Люк договариваются жениться на расчете и даже не догадываются, что придется пережить дальше.

«Убеди меня»

Год: 2023

Жанр: комедия

В жизнь двух взрослых внуков вмешиваются две бабушки. Они устраивают им «случайную» встречу, которая разжигает не только старые конфликты, но и давние чувства.

«Миссия Стоун»

Год: 2023

Жанр: приключенческий боевик, драма

Это один из самых ожидаемых фильмов 2023 года с Галь Гадот в главной роли. Она сыграла Рэйчел Стоун – технического эксперта в британском разведывательном агентстве МИ-6. События фильма проходят на вечеринке в итальянских Альпах, где команда MИ-6 пытается наблюдать за Малвани – «самым разыскиваемым торговцем оружием в Европе», который появляется на публике впервые за три года. Стоун разоблачают, так что ей приходится передвигаться только в темноте.

«Отдых по обмену»

Год: 2006

Жанр: комедия

Это легкая лента из Камерон Диас и Кейт Уинслет в главных ролях. Аманда из Лос-Анджелеса и Айрис из Лондона пытаются уйти от проблем в личной жизни. Для этого они решают смениться на две недели домами.

«Жена напрокат»

Год: 2011

Жанр: комедия

Холостый пластический хирург влюбляется и хочет скрыть, что годами врал о своем несчастливом браке. Потому просит ассистенту сыграть его почти бывшую жену. Уверены, эта лента с Адамом Сэндлером, Дженнифер Энистон и Николь Кидман точно согреет вас в этот холодный осенний вечер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».