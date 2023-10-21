Гродненская область столкнулась с острой нехваткой медиков 7 21.10.2023, 18:58

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Ищут более 700 специалистов.

754 медицинских работника ищут в Гродненской области. Среди них — 427 врачей, 205 медсестер и 77 санитаров. Ищут даже главврачей и их замов. В некоторых объявлениях указано, что возьмут на работу врача даже пенсионного возраста. Редакция Hrodna.life пропанализировала сайт Государственной службы занятости, а эксперт объяснил, что нехватка может быть на самом деле еще большей.

«Рекордсменами» по нехватке врачей стали Ошмяны, Дятлово и Ивье. 62 медика не хватает в Ошмянской ЦРБ. В том числе ищут заведующего поликлиникой и заведующего амбулаторией в Гравжишках (агрогородок недалеко от литовской границы). 44 вакансии открыто в Дятловской ЦРБ, по 42 — в Ивьевской и Слонимской. В Кореличскую ЦРБ ищут 35 медиков, 34 — в Берестовицкую, 33 — в Щучинскую.

В Лидской ЦРБ не хватает 18 врачей, 15 — в Вороновской, 11 — в Сморгонской.

Что в Гродно?

В Гродно ищут 126 врачей:

- 28 — в Центральную городскую стоматологическую поликлинику Гродно,

- 24 — в Гродненский областной клинический кожно-венерологический диспансер,

- 18 — в Гродненскую центральную городскую поликлинику,

- 15 — в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Гродно,

- 15 — в Городскую поликлинику № 3 Гродно,

- 15 — в Городскую клиническую больницу № 4 Гродно,

- 15 — в Гродненский областной клинический перинатальный центр.

Не хватает начальников

В Ивьевскую ЦРБ ищут замглавврача. Ему заплатят 2500−2700 рублей.

Заместителю главного врача в Лидской ЦРБ заплатят меньше — 1200−1500 рублей.

В Гродно ищут заместителя главного врача по медицинской части в Гродненский областной клинический кожно-венерологический диспансер. У него должен быть стаж работы на руководящей должности не менее трех лет и переподготовка по специальности «Организация здравоохранения». Ему готовы платить 3561,14 рублей.

Заведующего здравпунктом-врача-терапевта ищут на предприятия «Новогрудские Дары» филиала «Лидского молочно-консервного комбината».

О нехватке врачей в регионах говорят и чиновники. Особенно не хватает анестезиологов, реаниматологов и диагностов. Их потребность хотят закрыть с помощью выпускников.

Ищут и персонал

Также в Гродно ищут 89 медсестер и 40 санитаров. Санитарам платят по 400−600 рублей за ставку. Их возьмут с общим средним и базовым образованием. Гродненская центральная городская поликлиника готова компенсировать санитару проезд на работу в Индурскую участковую больницу. Медсестре готовы платить от 400 до 1200 в зависимости от их квалификации.

Область нуждается в 77 санитарах и 205 медсестрах.

В специальной школе-интернате Волковыска медицинской сестре-диетологу предлагают для полной ставки взять еще 0,5 ставки уборщика помещений.

Также медсестру ищут в гродненское отделение ОСВОД. Она должна уметь плавать и управлять гребной лодкой.

Нехватка врачей может быть еще больше

Оценить нехватку врачей по тому, сколько вакансий выложено, сложно, считает врач Валерий, бывший начальник отделения реанимации в больнице Гродно. Вакансий может быть и в два-три раза больше. «По опыту, вакансии подаются, когда реально все другие механизмы исчерпаны и нет возможности найти среди знакомых и биржи труда. Тогда отдел кадров подает, сколько санитаров [не хватает]. Чтобы врачей подавали на официальные поисковики — это исключительная мера», — объясняет специалист.

В Беларуси норматив — 40 врачей на 10 000 населения. «Если нужно 400 врачей — нехватка как будто бы 10%. Но это надводная часть айсберга. Врачи, медсестры, санитарочки работают на полторы-две ставки. Если всех посадить на ставку, уже будет в два раза больше вакансий», — считает врач.

Что касается работников пенсионного возраста, младший медперсонал состоит из них на 60%. Врачи-пенсионеры также удобны администрации, поскольку «зависимы» от нее: им продлевают контракт на год. Поэтому они будут аполитичны и не будут требовать особых условий. При этом это ценные кадры — они опытные, работоспособные, в то время как врачи 30−40 лет, оптимальные по трудоспособности и опыту, уезжают за границу.

Страшнее всего — нехватка в регионах

«Это очень плохо. Поскольку там в одной больнице Ошмянской работает всего, например, 100 врачей. Если не хватает 30 или 40 врачей — это означает, что не хватает большей их части. Это катастрофа. В городе всё-таки больше молодых людей оседает, после распределения все едут в большие города. А районные центры — это большая проблема. Не важно, каких специалистов — там всех не хватает».

Последние 15 лет нехватку медиков в районах восполняют за счет молодых специалистов, которые приезжают на распределение — и сразу после него уезжают.

Влияет на пациента и нехватка медсестер и санитаров.

«Естественно, если не хватает персонала, который поддерживает непосредственный контакт с пациентов, он не получит медпроцедур. Молодые медсестры не смогут катетеры периферические (катетеры для длительного введения в периферические вены) поставить, инфузионную терапию наладить (введение в кровоток растворов). Будет больше осложнений — инфекционных и других. Из-за того, что медсестра либо уставшая после перегрузки, либо неопытная, которая не сможет сделать что-то или навредит. Функции медсестры или санитара в том числе — вербальный контакт с пациентом, это эмпатия, улыбка, доброе слово. Этого меньше и меньше», — объясняет Валерий.

Почему врачи не идут в начальники

«Замглавврача по медицинской части — самая сложная должность. Ты за всё отвечаешь, много денег не получаешь, и на тебе висит всё. Главврач передает все полномочия по максимуму заму — и он занимается и лечебной, и кадровой, и политической, и идеологической работой. К тому же, надо иметь способности и талант — единичные люди могут быть „начмедами“. Сейчас никто не хочет идти на руководящие должности. В нашей стране это кроме ответственности ничего не дает — ни финансовой, ни социальной поддержки», — считает Валерий.

То же касается и руководителей поликлиник — лет 20−30 лет назад к этому все стремились. Последние 10 лет ими уже боялись быть из-за постоянного прессинга. Заведующий должен был ходить на все консилиумы, участвовать в демонстрациях во время госпраздников, собирать деньги на газеты. «Всё меньше было у заведующего функций медицинских — и всё больше административно-идеологических».

Конкурса в медвузах не будет

Ситуация улучшится, когда статус врача в стране подымется — в том числе финансово, убежден Валерий. Репрессивные методы не помогут. Уже сейчас в Беларуси не выдают документов, чтобы нострифицировать документ за границей. Хотят внести максимальное распределение на пять лет.

Люди попросту перестанут идти в медвузы, считает врач. Если раньше конкурс в медвузе был 1:7, то теперь конкурса практически нет. «Если в медицину шли лучшие, они и должны получать деньги лучше всех. А по итогу ты получаешь меньше сержанта милиции, которые закончил среднюю школу и после армии пошел в милицию. Он получает 1500 рублей и врач с высшей категорией получает 1500 рублей».

Пострадают же от этого пациенты, считает Валерий. «Всегда в заложниках пациент — они будут жить меньше, их качество жизни будет хуже».

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