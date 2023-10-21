Пожилой израильтянин героически спас свою семью от террористов, пожертвовав собой 21.10.2023, 19:03

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В доме находилась его жена, две дочери и внук.

В Израиле Шломо Рон, пожилой мужчина из кибуца Нахаль Оз, спас от террористов ХАМАС свою семью, пожертвовав собой. Его историю рассказал сегодня, 21 октября, адвокат Даниэль Хаклай, пишут «Детали».

7 октября Шломо быстро понял, что террористы уже в кибуце. В доме находилась его жена Ханна, две дочери и внук, приехавшие на праздник. Семья спряталась в укрепленной комнате («мамаде»).

Шломо понял, что террористы могут найти их там, вышел в гостиную дома и сел там один. Он рассчитывал, что боевики, увидев пожилого человека, решат, что он живет один, и не будут обыскивать дом.

Так и произошло. Хамасники ворвались в дом и убили отца семейства – но не стали обыскивать другие комнаты.

«Шломо Рон не был вооружен. Он не служил в спецназе или где-то в этом роде. Он не был генералом запаса. И уж точно не был опытным бойцом, не обучался никаким единоборствам. Шломо был просто пожилым человеком, довольно больным, с милой улыбкой и добрым взглядом. Шломо был мягким и деликатным человеком, который любил театр, музыку и книги. Добрый и нежный мужчина, который любил Ханну и их дочерей и внука.

Просто довольно больной старик. Просто мягкий и деликатный израильтянин, с усами, в очках. Израильтянин, который любил свою жену, дочерей и маленького внука. Но шломо Рон – герой Израиля», — рассказал Даниэль Хаклай.

На днях Шломо Рон был похоронен в Квуцат Кинерет, кибуце на севере Израиля, рядом с его любимыми поэтессами — Рахель и Наоми Шемер.

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