За сколько можно купить участок недалеко от Минска? 1 21.10.2023, 19:14

Итоги земельного аукциона.

Вчера, 20 октября, состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Усяжского сельсовета Смолевичского района Минской области. Realt.by поделился итогами торгов.

На аукцион были выставлены четыре лота — земельных участка в деревнях Каменка, Высокое, Новодворье и Сарнацкое.

Лот № 1 — участок с кадастровым номером 624 885 603 101 000 192 находится в д. Каменка на ул. Дачной. Земельный надел насчитывает 15 соток. Есть возможность подключения к будущему объекту строительства газо-, водо- и электроснабжения.

Лот был оценен в 20 000 рублей. Участок пожелал купить один человек. Он продан по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 21 000 рублей, или 6 383 доллара по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Лот № 2 – участок с кадастровым номером 624885601501000149 расположен в д. Высокое на ул. Широкой, 2А. Земельный надел насчитывает 11 соток. Есть возможность подключения к дому электро-, газо- и водоснабжения.

Начальная цена на лот составила 20 000 рублей. На лот была подана одна заявка. Участок продан за 21 000 рублей, или 6 383 доллара.

Лот № 3 — участок с кадастровым номером 624 885 605 101 000 064 находится в д. Новодворье на ул. Центральной. Земельный надел насчитывает 15 соток. Есть возможность подключения к будущему объекту строительства водо- и электроснабжения.

Лот был оценен в 15 000 рублей. Заявок на него не поступило.

Лот № 4 — участок с кадастровым номером 624885606101000027 находится в д. Сарнацкое. Земельный надел насчитывает 8,19 сотки и был оценен в 10 000 рублей.

Заявок на него не поступило. Сведения о наличии коммуникаций отсутствуют.

Усяжский сельсовет расположен в 30 километрах от Минска. Граничит с Озерицко-Слободским, Жодинским сельсоветами и Логойским районом.

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