Как семья Блинкена сбежала в США от гонений в Российской империи 21.10.2023, 19:32

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История о том, как выходец из Переяслава стал госсекретарем США.

Во время недавнего приезда в Израиль на фоне эскалации на Ближнем Востоке госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал журналистам о том, что его предки бежали в Америку из Российской империи от еврейских погромов. Семья Блинкена родом из Золотоноши, откуда они переехали в Переяслав, где первое упоминание о них датируется 1874-м годом, пишут журналист «Обозревателя» Людмила Грабенко.

Правда, тогда их фамилия писалась иначе – Блинкин: именно под ней значился прадед Энтони, Меер. Он переехал в Киев, чтобы получить образование в коммерческом училище, там же женился на Ханне-Махле Туровской, которая была старше его на год.

Свадьбу они сыграли в синагоге на Подоле, и вскоре у них – один за другим – родились три сына: Моисей, Яков-Гершель и Виктор. В 1904 году Меер и Моисей, которому на этот момент было всего 4 года, первыми из семьи эмигрировали в Америку: сначала доехали до Гамбурга, потом до Лондона, откуда, купив самые дешевые билеты, отплыли в США.

Известно, что по прибытию в Америку Блинкиных подвергли обыску – у отца и сына было на двоих только 10 долларов. Через два года в Америку приехала жена Меера с двумя другими его сыновьями, что до Моисея, то он сменил имя на Морис и стал дедом нынешнего госсекретаря США. А вот фамилия изменилась сама по себе: специалисты полагают, что при неоднократном переоформлении документов буквы «и» машинально заменили на «е», так все потомки Меера стали Блинкеными. Кстати, фамилия Блинкин очень редкая, поэтому все люди, которые ее носят, являются родственниками – в Украине таких насчитывается как минимум 24 человека, в основном они живут в Харьковской и Запорожской областях.

Семья потомственных политиков

Сам Энтони Блинкен родился 16 апреля 1962 года в Йонкерсе, расположенном в штате Нью-Йорк в еврейской семье. Все его родственники так или иначе делали политическую карьеру: его дед Сэмюэл Писар известный юрист, работал в администрации Кеннеди. Отец, банкир Дональд Блинкен, был послом в Венгрии при администрации Клинтона, там же работала его сводная сестра, Лия Писар, она была специалистом по связям с общественностью, а дядя, Алан Блинкен, служил послом США в Бельгии. Жена Блинкена, Эван Райан, внучка бывшего главы секретной службы США, начинала свою карьеру как помощница первой леди США Хилари Клинтон, где они с Энтони и встретились – он в то время входил в Совет по национальной безопасности. Блинкен и Райан познакомились в 1995 году, а в 2001-м – поженились. С января 2021 года Райан занимает должность секретаря кабинета Белого дома.

Дебют на политическом поприще

Блинкен посещал частную школу в Нью-Йорке, затем, переехав с матерью в Париж, посещал двуязычный колледж, где помимо английского выучил французский язык. В 1980 году он поступил в Гарвард, во время учебы сотрудничал с несколькими газетами. В 1985 году он начал посещать Колумбийский университет, где получил диплом юриста.

Свою политическую деятельность Блинкен начал еще во время учебы – в 1988 году он вместе с отцом участвовал в сборе средств для президентской кампании бывшего губернатора штата Массачусетс Майкла Дукакиса. В 1993 году он уже занимал должность специального помощника по делам Европы и Канады, возглавлял группу стратегического планирования и был спичрайтером по внешней политике Госдепа США при президенте Билле Клинтоне.

Энтони Блинкен и Джо Байден

С нынешним президентом США, Джо Байденом, Блинкен работает с 2002 года и, по мнению политологов, оказал огромное влияние на его внешнеполитические взгляды. Один из бывших чиновников Госдепартамента написал об их тандеме, что "трудно понять, где заканчивается политическое видение одного человека и начинается видение другого". Сначала Блинкен был директором аппарата сенатской комиссии по внешней политике, затем работал над президентской кампанией Джо Байдена и вошел в состав переходной команды Обамы-Байдена.

С 2009-го по 2013 год Блинкен занимал должность помощника президента Барака Обамы и советника по национальной безопасности вице-президента Джо Байдена. В 2014 году он стал заместителем госсекретаре при тогдашнем госсекретаре Джиме Керри. Он сыграл ключевую роль в определении внешней политики Обамы – особенно в его стратегии на Ближнем Востоке и в Украине.

За тесные отношения со странами Запада

В 2021 году, вскоре после своего избрания на должность президента США, Джо Байден назначил Блинкена на должность госсекретаря США. Его внешнеполитические взгляды основаны на дипломатических связях между странами Запада – особенно тесные отношения связывают госсекретаря с французским правительством. Бывший советник Барака Обамы по внешней политике Бен Роудс назвал Блинкена не столько идеологом, сколько "прагматиком" и дипломатом, который, как никто другой, умеет достигать консенсуса даже между непримиримыми оппонентами. А газета The New York Times охарактеризовала дипломатические приоритеты Блинкена как восстановление альянсов, разрушенных при президентстве Дональда Трампа.

В 2003 году Блинкен поддержал вторжение США в Ирак и помог тогдашнему сенатору Байдену разработать план разделения страны на три автономных региона с шиитским, сунитским и курдским населением соответственно. Он также поддержал вторжение в Сирию и ядерное соглашению с Ираном, подписанное при Обаме, а также сдерживание Китая и агрессивное отношение к России. Еще в 2014 году он сказал в интервью, что США должны сотрудничать с Европой, чтобы изолировать Россию, заявляя о ней, как об одном из направлений внешней политики администрации Байдена.

Войну России против Украины Блинкен назвал «грубым нарушением всех норма международного порядка», и с тех пор активно и последовательно поддерживает страну в ее борьбе за независимость и территориальную целостность.

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