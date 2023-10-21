Белорусский офицер: Послужить теперь будут предлагать всем - судимым, больным, хромым 21.10.2023, 19:38

Для военнообязанных грядет ряд серьезных изменений.

В Беларуси для военнообязанных готовят ряд изменений. Кроме увеличения штрафов и сроков отбывания наказания за неявку по призыву, власти намерены также призывать в армию по СМС.

С чем связаны эти нововведения? Об этом сайт Charter97.org на анонимных условиях поговорил c белорусским офицером запаса:

—- Вижу несколько возможных причин. Первая — на фоне постоянных вызовов на сборы и переосвидетельствований начался отток военнообязанных. Многие откровенно валят из страны. Вторая — это хороший способ держать людей в тонусе, загнать всю страну в казарму и держать под контролем.

Третья, немного конспирологическая, есть разговоры, что белорусская армия еще может быть задействована в войне, если Россия добьется успехов в Украине и попробует повторить поход на Киев.

Что касается контрактников — тоже наблюдается серьезный отток. Люди прекрасно понимают, что сегодня служба на контракте сопряжена с реальными рисками оказаться за южной границей нашей страны. Все видят пример России, у контрактников не получилось «отмазаться». Поэтому послужить теперь будут предлагать всем — судимым, больным, хромым.

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