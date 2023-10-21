Политолог: Байден поставил Путина на один уровень с ХАМАС 2 21.10.2023, 20:01

Как теперь будет строиться политика Белого дома в отношении Кремля.

Обращение Джо Байдена к американскому народу вызвало широкий резонанс в США и мире, так как в нем прозвучали решительные заявления по поводу террористов ХАМАС и Путина. Как отметил американский президент, Штаты не допустят победы ни ХАМАС, ни российского диктатора. Следом Белый дом направил в Конгресс запрос на выделение пакетной помощи Украине, Израилю, Тайваню, а также на оборонные расходы самих США на сумму в 106 млрд долларов, из которых Киеву полагается сумма в 61,4 млрд. Как теперь будет строиться политика Байдена в отношении Кремля и насколько трамписты могут помешать увеличению помощи Украине, объясняет «Апостроф».

За почти три года своего президентства Джо Байден обратился к американской нации из Овального кабинета Белого дома всего лишь дважды. Первое обращение произнес он в июне 2023 года, после того как американские законодатели обеих партий поддержали законопроект о повышении верхнего предела государственного долга США, предотвращая тем самым дефолт.

В своей новой 15-минутной речи, произнесенной вечером 19 октября в прайм-тайм, Байден изложил свои четкие аргументы в пользу четырех основных задач, которые, как он считает, должны объединить американцев и мировое сообщество. Первая задача – содействие Украине, чтобы предотвратить попытки Владимира Путина захватить страну. Вторая цель – ликвидировать угрозу со стороны ХАМАСа. Третья – предотвратить распространение обеих военных конфликтов. И, наконец, четвертая и заключительная цель заключается в достижении всего этого без дополнительных жертв и страданий среди мирных граждан в уже пострадавших от конфликтов областях.

- ХАМАС и Путин представляют разные угрозы. Но у них есть кое-что общее: они хотят полностью уничтожить соседнюю демократию. Для ХАМАСа цель существования – уничтожение Израиля и убийство евреев. В то же время Путин отрицает, что у Украины есть или когда-то была государственность. Он утверждает, что СССР создал Украину, - заявил Джо Байден.

Как настаивают наблюдатели, в выступлении президента США это был один из самых принципиальных для Украины и всего цивилизованного мира моментов.

- Революционный момент в том, что Байден озвучил официальную позицию США, поставив Путина на один уровень с ХАМАС. Заметьте, высказывая поддержку Тайваню, президент США в адрес руководства Китая таких выпадов не делал. Ранее линия Белого дома была следующей: "Будем поддерживать Киев столько, сколько нужно". Сколько нужно для чего? Для того момента, как ранее считали в Вашингтоне, пока Путин и его окружение не одумаются и не прекратят убивать украинцев. Все, теперь, когда российский диктатор оказался в одном ряду с террористами, на кремлевское "благоразумие" Вашингтон уже не рассчитывает, - говорит политический эксперт Петр Олещук.

Военно-техническую и финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню Джо Байден назвал лучшей инвестицией в безопасность самих США, которые вовлечены в глобальное противостояние авторитарными и террористическими режимами.

Сразу после обращения Байдена, Белый дом направил в Конгресс запрос на выделение 106 млрд долларов для оказания помощи и предоставления ресурсов Украине (61,4 млрд долларов), Израилю (14,3 млрд долларов), Тайваню, а также для обеспечения безопасности границы США с Мексикой.

Важная деталь: 30 млрд из указанных 61,4 млрд должны уйти на баланс Пентагон в рамках программы по поставкам вооружений Украине и пополнению собственных запасов.

- Действительно, тут именно инвестиция в безопасность США. Логика простая: если не восстановить мировые правила игры, основанные на законе и праве, то в финансовом плане придется потратить существенно больше, не говоря уже о жизнях людей. Параллельно такие расходы стимулируют американский ВПК. Сам Байден признал, что Украину получает местами устаревшее, но все еще эффективное оружие с американских складов, которое заменяется новыми образцами. И тут важный момент, чтобы ВПК США сработал оперативно. Пентагон не может вытащить со своих складов все подчистую. У них есть свои потребности, поэтому нужен рост в производстве БК, иначе мы в следующем году рискуем оказаться на голодном пайке, - говорит старший экономист CASE-Ukraine Владимир Дубровский.

Также важный нюанс, что из указанных 106 млрд долларов 14,4 млрд Белый дом просит выделить на военную, разведывательную и иные виды помощи, связанной с вопросами обороны, а также 149 млн были затребованы по статье "противостояние ядерным и радиологическим рискам".

- Ранее был зафиксирован рост активности на ядерных полигонах США, Китая и РФ, что не является полной гарантией, что стороны готовятся к ядерному противостоянию, но Кремль продолжает размахивать ядерной дубиной. Оккупанты угрожают провокациями на Запорожской АЭС, а также россияне демонстративно отказались от ратификации договора о запрете ядерных испытаний. Последнее направлено в пику именно США, что вынуждает Белый дом учитывать "ядерный фактор" при планировании внешнеполитических расходов, - говорит военный эксперт Иван Ступак.

Индикатором того, что Вашингтон трезво оценивает кремлевский шантаж ядерным оружием и сам в ответ готов пойти на повышение ставок, стали именно поставки Украине ракет ATACMS, о появлении которых на поле бое стало известно уже после ударов по базам оккупантов в Бердянске и Луганске.

- Выступление Байдена публично подчеркнуло изменение позиции Вашингтона, который готов пересечь очередную путинскую "красную линию". Все уже забыли, наверно, что еще до открытого вторжения эти "линии" начинались с поставок ВСУ противотанковых комплексов "Джавелин", которые бы сейчас никакой сенсацией не стали. С предоставлением F-16, скорее всего, будет аналогичная история – россияне узнают об их появлении в небе над Украиной, когда ним на голову рухнут первые ракеты и авиабомбы, - добавил Иван Ступак.

Для команды Байдена его выступление в поддержку нашей страны, Израиля и Тайваня стало элементом президентской кампании, которая де-факто началась. Действующий президент США, судя по его риторике, будет выдвигаться на следующий срок под лозунгами борьбы с авторитарными и террористическими режимами, дабы с одной стороны защитить американские интересы, с другой – сплотить вокруг Вашингтона весь свободный и демократический мир.

Условно "глобалистской" повестке Байдена противостоит "изоляционист" Дональд Трамп. Экс-президент США, невзирая на скандалы, суды и уголовные расследования, имеет самые большие шансы быть выдвинутым от Республиканской партии. Нынешнюю речь Байдена Трамп воспринял в штыки, почему-то сравнив своего противника с британским премьером Невиллом Чемберленом, который занимался "умиротворением" Гитлера, хотя никаких уступок Путину Байден не сделал. Невзирая на это, Трамп уверен, что именно Байден занимается "разжиганием" очередной мировой войны.

- Трамп выступает в логике избирательной кампании, критикуя абсолютно все, что делает Байден и совершенно не задумываясь, насколько логичны или обоснованы его претензии. На все неудобные вопросы относительно его внешней политики во время нахождения в Овальном кабинете (решение по выводу войск из Афганистана, попытки "нормализовать" отношения с КНДР, заигрывания с Кремлем) Трамп не отвечает по существу, а сразу переходит к нападкам. Дескать, если бы он был президентом, то никакой открытой войны РФ с Украиной не было бы, хотя его реальные достижения на дипломатическом поприще выглядят скромно, - пояснил Петр Олещук.

Следующий момент, который негативный для обоих политиков – кризис в самой Республиканской партии и неспособность формального республиканского большинства в нижней палате Конгресса избрать спикера вместе оставленного Кевина Маккарти. Трампист и противник помощи Украине Джим Джордан после серии неудачных партийных голосований выбыл из спикерской гонки. Предполагается, что имя нового претендента от республиканцев станет известно в понедельник, 23 октября.

Для Белого дома проблема состоит в том, что без спикера работа Палаты представителей остается заблокированной. Американские законодатели не могут поставить на голосование законопроекты, связанные с помощью Украине и Израилю, а также бюджетные документы по финансированию самого американского правительства, что в ноябре рискует обернуться правительственным "шатдауном".

- Джо Байден, направляя в Конгресс запрос на указанные 106 млрд, отдавал себе отчет, что все упрется в вопрос избрания спикера и кризис в Республиканской партии в целом. Тут демократы, которые голосовали за отставку Маккарти, действовали именно в рамках предвыборной кампании. Они не стали спасать республиканского спикера, понимая, что отставка спровоцирует конфликт в лагере противников. Сейчас перед Палатой представителей маячит два варианта – избрать спикера или назначить и.о. главы Палаты, который хотя бы мог ставить на голосование законопроекты, - говорит глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Позиция Белого дома тут смотрится уверенной, вне зависимости кого республиканцы выдвинут в спикера – трамписта или консерватора. Даже стороннику Дональда Трампа будет крайне трудно заблокировать помощь Украине, так как она идет в пакете с помощью для Израиля, Тайваня и оборонные расходы Пентагона. Так что в этом плане украинская связка с Тель-Авивом может пойти Украине на пользу.

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