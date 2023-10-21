Стало известно, на кого чаще переобучаются взрослые белорусы 21.10.2023, 20:10

В лидерах не IT.

В рейтинг модных профессий, на которые стали чаще переобучаться белорусы, вошли менеджер маркетплейсов, цифровой дизайнер и разработчик игр. Об этом пишет издание Office Life со ссылкой на внутреннее исследование спроса на обучение GeekBrain.

Лидер топа — менеджер по работе с маркетплейсами, рассказали на образовательной платформе. Всего за два года спрос на обучение этой профессии взлетел в 6 раз. Этому способствует бурный рост продаж в e-commerce.

На втором месте профессия цифрового дизайнера. Это человек, который занимается визуалами для мультимедийных проектов. Также востребовано 3D-моделирование: белорусы учатся создавать трехмерные объекты, текстуры, освещение, материалы и анимацию.

Без IT не обходится, конечно: набирает популярность обучение на создателей игр — разработчиков на Unity и на Unreal Engine.

С марта 2022 года спрос на обучение на разработчиков-программистов и тестировщиков снижается. Возможно, предполагают на платформе, это связано с тем, что среди белорусских компаний сократился спрос на таких специалистов.

В то же время стало больше взрослых, кто хочет заниматься машинным обучением и кибербезопасностью. Стала больше востребована и 1C-разработка. Из популярных языков программирования — Python, C++ и Java.

Не меняется спрос на обучение специальностям маркетолога и психолога, причем часто их осваивают для себя или своего бизнеса.

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