«Это приоритетная цель»: эксперт раскрыл, куда ВСУ могут ударить ракетами ATACMS 21.10.2023, 20:24

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Удары могут быть нанесены в ближайшее время.

Керченский мост является одной из приоритетных и абсолютно легитимных военных целей для поражения ракетами ATACMS. Об этом в интервью «Главреду» рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, подполковник запаса ВСУ Алексей Мельник.

По словам Мельника, ракета ATACMS настолько мощная, что может нанести вред не только дорожному полотну, но одной или нескольким опорам, повреждение которых фактически исключит возможность восстановления Крымского моста на очень длительный период.

Эксперт также ответил, есть ли необходимость нанести удары по Керченскому мосту в ближайшее время.

- Эта необходимость никогда не исчезала, поэтому удары возможны, как только такая возможность появится, ведь сейчас россияне приняли различные меры для защиты этого моста от надводных, воздушных дронов и от ракет. Отсутствие ударов по мосту в известной степени обусловлено также и тем, что нужны более надежные средства и более тщательное планирование предстоящей операции. Но Керченский мост остается одной из приоритетных целей, - подчеркнул он.

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