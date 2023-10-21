Как белорусам получить вид на жительство в Польше по работе 21.10.2023, 20:29

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Инструкция.

Иностранцы, которые планируют проживать и работать в Польше, могут получить вид на жительство (карту побыта) на основании работы или же Blue Card — если работают по профессии, которая требует высоких квалификаций, отмечает MOST.

Если иностранец только планирует переезд в Польшу, но рабочей визы ещё не имеет, то о поиске работы стоит позаботиться заранее. Найти подходящую работу можно дистанционно (например, находясь в Беларуси), а потом — договориться с работодателем о составлении трудового договора, по которому в Беларуси будет возможность получить рабочую визу.

Получение карты побыта на основании работы доступно иностранцам, которые легально трудоустроены на территории Польши. Если вы пребываете в Польше на основании шенген-визы или туристической визы, то такой возможности у вас нет.

Что такое Blue Card и кто её может получить?

Blue Card — это разрешение на временное пребывание и работу для специалистов высоких квалификаций. Получить такую карту могут только те специалисты, у которых есть диплом о высшем образовании или же трудовой стаж более 5 лет — он обязательно должен соответствовать сфере деятельности.

Кроме этого, обязательно нужно иметь трудовой договор, подписанный не менее чем на год, и заработную плату, в 1,5 раза превышающую среднюю по стране. Минимальная ставка для подачи на Blue Card с 2023 года составляет уже 9 519 злотых брутто в месяц.

На что обратить внимание при подготовке документов?

При подготовке документов для подачи на карту побыта обратите внимание на документы от работодателя, а именно на Załącznik nr.1. От него зависит срок получения ВНЖ по работе — в этом документе работодатель прописывает срок, на который иностранец может получить решение.

В случае с Blue Card срок, на который вам могут дать разрешение на временное пребывание, зависит не только от даты, указанной в Załącznik nr. 1, но и от того, на какой период у вас заключён трудовой договор. Если вы хотите получить карту на три года, то трудовой договор должен быть заключён ещё до выдачи разрешения.

Список необходимых документов

Для получения ВНЖ по работе необходимы:

- заявление, заполненное на польском языке;

- оригинал паспорта, а также копии всех страниц, на которых присутствуют какие-либо записи или штампы;

- трудовой договор

- załącznik nr 1, заполняемый работодателем иностранца;

- медицинская страховка (ZUS или частная). Если страховка оформлена на родине, то она должна быть переведена на польский язык и нотариально заверена;

- квитанция об оплате гербового взноса (пошлины);

- четыре фотографии 3,5 х 4,5 см, сделанные не позднее, чем за шесть месяцев до подачи документов;

- подтверждение наличия средств на содержание;

- опиния старосты (informacja starosty) – этот документ подтверждает, что на вашу должность нет желающих на работу среди граждан Польши.

В случае с Blue Card плюс к этим документам нужно дополнительно предоставить:

- подтверждение высоких квалификаций (диплом или трудовая книжка)

- załącznik nr.2.

В некоторых воеводствах также могут запросить:

- подтверждение наличия жилья в Польше (аренда, собственность, общежитие);

- прописка (мельдунек);

- сведения с предыдущих мест работы (если их было несколько).

Все документы на иностранном языке должны иметь присяжный перевод на польский язык.

Пакет вышеперечисленных документов иностранцу необходимо подать в ужонд по месту жительства — в отдел по работе с иностранными лицами. Сделать это можно не позднее последнего дня легального пребывания на территории Польши.

Обратите внимание: если карта побыта получена на основании работы, то в случае потери работы иностранец обязан уведомить об этом ужонд в течение 15 дней, а на протяжении следующих 15 дней подать заявление на смену решения. То есть всего есть 30 дней.

В случае с Blue Card у вас в запасе будет три месяца на поиск новой работы.

Сроки получения ВНЖ

В статье 112а Закона об иностранцах Республики Польша указано, что срок рассмотрения заявки на получение временного вида на жительство не может превышать 60 дней.

Сроки исчисляются от момента, когда все документы приведены в порядок. То есть когда исправлены ошибки и неточности, предоставлены дополнительные запрашиваемые ужондом документы.

Важно знать, что сразу после личной подачи документов в Ужонде иностранцу выдают справку, которая подтверждает рассмотрение дела.

Децизия с положительным или отрицательным решением придёт заказным письмом. В случае положительного решения необходимо оплатить 100 злотых за получение пластиковой карты. Советуем платить сразу за изготовление карты побыта, ведь так ваш документ автоматически отправится на печать.

Стоимость получения ВНЖ

Государственная пошлина при подаче документов на временный ВНЖ на основании трудоустройства составляет 440 злотых.

В случае отказа в ВНЖ иностранец может претендовать на возврат средств.

При положительном решении уплачивается также взнос в размере 100 злотых за пластиковую карту.

Отказ в получении ВНЖ

Решение об отказе в получении ВНЖ, выданное первой инстанцией, можно обжаловать один раз в течение двух недель со дня получения решения на руки.

Отрицательная децизия автоматически направляется в пограничную службу, поэтому если иностранец станет затягивать дело, это может обернуться проблемами на границе.

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