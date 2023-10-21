Глава Генштаба Израиля: Мы войдем в Сектор Газа 21.10.2023, 20:59

ЦАХАЛ продолжает подготовку к операции.

Израильская армия войдет в Сектор Газа. Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Герци Халеви в беседе с командирами бригады «Голани», сообщает cursorinfo.co.il.

«Мы приступим к выполнению оперативной, профессиональной задачи - уничтожить боевиков ХАМАСа и инфраструктуру ХАМАСа», - сказал Халеви.

По его словам, «мы помним о павших в субботу две недели назад».

«Сектор Газа сложный, густонаселенный, и враг готовит там много-много вещей. И мы к этому тоже готовимся. ... Будьте смелы и решительны. Дайте большую уверенность своим солдатам. Этот дух принесет победу. Ваш профессионализм определит результат. Я очень верю в вас, горжусь вами. С такой силой мы победим», - подчеркнул Халеви.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».