«В магазинах бардак с ценами» 4 21.10.2023, 21:12

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Белорусские пенсионеры поделились наболевшим.

67-летняя пенсионерка из Могилева поделилась наболевшим с «Вечерним Бобруйском»:

– В «Острове чистоты» бардак с ценами! Пошла покупать туда маленькой внучке подгузники. Вообще-то знаю, что самые дешевые в Могилеве в «Грошыке» в Китайской стене продаются: за 30 рублей там даже Huggies еще недавно можно было приобрести... Прям спасение родителям и нам, их помощникам.

Но в тот день поднялся сильный ветер, а я живу недалеко от ЖД вокзала, не хотелось никуда ехать. Короче, пошла в «Остров чистоты» на Привокзальной площади. И что вы думаете? Самыми бюджетными из более-менее известных и проверенных марок оказались Pampers за 56 рублей. Взяла. И тут, хлоп, – на кассе мне пробивают их за 61 рубль.

Я, конечно, возмутилась: 5 рублей для пенсионеров тоже деньги. Пошла девочкам-продавщицам показывать ценники на подгузники на витринах. Они только плечами пожали, ничего не знаем, у нас перерасчет, не успели ценники заменить… Соседка недавно похожей историей делилась – тоже из «Острова чистоты»: правда, в другой точке – не на вокзале, а в центре города. Не знаю, может быть, такое сплошь и рядом и у других продавцов. Я сама человек честный, и хочу, чтобы и меня не обманывали.

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