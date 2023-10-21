ВСУ получили партию новейшей канадской бронетехники Senator 21.10.2023, 21:30

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Что о ней известно?

Украинские военные получили партию новейших бронированных автомобилей канадского производства - Senator MRAP. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Blog.

Украинская военные отмечают, что, в отличие от предыдущей версии, новый бронеавтомобиль имеет улучшенную противоминную защиту, что дает дополнительные преимущества при выполнении различных задач на поле боя.

Машина была разработана с учетом опыта использования Senator в войсках Сил обороны Украины во время полномасштабной войны.

«Вы чувствуете себя в большей безопасности, когда знаете, что под вашими ногами есть специальная защита от российских мин», - сказал один из солдат, сейчас эксплуатирующий бронеавтомобиль.

Военнослужащие и инженеры высоко оценили новые бронемашины, а один из военных специалистов отметил: «Roshel Senator MRAP - это полностью готовое к войне транспортное средство».

Украинские эксперты подчеркивают, что превосходит предыдущие модели бронемашин на базе Ford.

Что известно о новой технике

Новый Senator MRAP имеет V-образный корпус, предназначенный для минимизации влияния взрывов. Эта конструкция имеет ярко выраженную V-образную форму, которая перенаправляет взрывную волну и осколки вдали от транспортного средства, уменьшая вероятность тяжелых ранений или гибели пассажиров. Такая конструкция помогает поглощать и рассеивать энергию взрыва, еще больше повышая устойчивость автомобиля к взрывам.

Senator выдерживает поражение снарядами калибра до 7,62×39 мм API BZ на расстоянии 30 метров со скоростью 695 м/с. Он может выдержать детонацию 6-килограммового взрывного заряда, например противопехотной мины, которая активируется при расположении под любым колесом или под центром машины.

Бронеавтомобиль рассчитан на размещение до 10 пассажиров и имеет высокий уровень защиты от взрывных устройств и засад, обеспечивая безопасность экипажа.

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