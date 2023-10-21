На белорусском рынке недвижимости установили очередной рекорд 3 21.10.2023, 21:54

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Цены на жилье растут.

Спрос на жилье в Беларуси продолжает расти. Летом был побит десятилетний рекорд по количеству сделок купли-продажи жилья. Вместе с высоким спросом продолжают увеличиваться и цены. Об этом сообщается «Зеркало» со ссылкой на Национальное кадастровое агентство.

В Минске летом было зарегистрировано в среднем 1530 сделок по продаже жилой недвижимости в месяц, тогда как в другие месяцы текущего года — не более 1385 сделок. В областных центрах пик активности тоже пришелся на лето: среднее значение регистрируемых сделок с июня по август в Бресте на 26% больше, чем за период с января по май, в Витебске — на 15%, в Гомеле — на 13%, в Могилеве — на 10%, а в Гродно — на 87% соответственно.

Между тем цены на жилье тоже продолжают расти. Средняя цена квадратного метра в новостройке в долларовом выражении на однокомнатные и трехкомнатные квартиры увеличилась на 4% и 12% соответственно, а на двухкомнатные квартиры она почти не изменилась. На вторичном рынке квадратный метр в однокомнатных и трехкомнатных квартирах прибавил в среднем 1%, в двухкомнатных — 3%.

В областных городах средняя цена квадратного метра в долларовом выражении по итогам третьего квартала 2023 года по отношению ко второму кварталу увеличилась в Бресте, Гомеле и Могилеве на 2%, в Витебске — на 3%, в Гродно — не изменилась.

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