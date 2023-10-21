Бои возле Бахмута: Силы обороны Украины имеют значительные успехи 21.10.2023, 22:09

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Украинские силы постепенно продвигаются к трассе Лиман-Северск-Бахмут-Горловка.

Российские войска не прекращают попытки контратаковать Силы обороны Украины возле Бахмута и улучшить свои позиции как на северном фланге, так и на южном, в то же время украинские силы постепенно оттесняют врага и продвигаются к трассе 0513, где оккупанты пытаются создать новый оборонительный рубеж.

Об этом сказал начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашников. По его словам, южный фланг для врага - болевая точка, потому что имеет там плохое тактическое положение. Поэтому там россияне пытаются контратаковать в направлениях Андреевки и Клещиевки, а также сдерживать продвижение украинских подразделений в районе Зеленополья и Курдюмовки.

Калашников отметил, что на южном фланге Силы обороны имеют довольно значительные успехи.

- Мы взяли под контроль Клещиевку, взяли северо-западные высоты - 220, которые помогают нам на тактическую глубину контролировать врага, который находится за железнодорожной дорогой напрямую. Причем здесь враг вынужден отступать за железную дорогу. Так, мы можем наблюдать уже несколько дней, как он отступает по дороге Клещиевка-Бахмут, - рассказал он.

Калашников добавил, что также ВСУ имеют определенные успехи в районе Зеленопополье-Курдюмовка, где расположен вражеский оборонительный узел.

- На некоторых участках мы уже преодолели железнодорожное полотно, то есть продвигаемся дальше - уже к трассе 0513 (автодорога Лиман-Северск-Бахмут-Горловка), где они пытаются создать свой новый оборонительный рубеж. Но эта территория к трассе у них очень сильно минируется, - отметил Калашников.

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