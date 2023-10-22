Дипломатия на РФ не повлияет: в Офисе Зеленского заявили о неадекватности Путина 22.10.2023, 1:04

Войной в Украине Россия расшатывает мировой порядок, подчеркнул Подоляк.

По состоянию на сегодня нет никакой возможности оказать дипломатическое влияние на Российскую Федерацию, чтобы та закончила войну в Украине. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

- В Пекине с Путиными встречался глава Венгрии господин Орбан, который вышел и сказал, что в принципе он не видит никаких возможностей урегулировать этот конфликт дипломатично. Человек, который постоянно говорил, что нужно садиться за стол переговоров, – даже он увидел у Путина неадекватность, поэтому дипломатических путей здесь не существует вообще, – подчеркнул Подоляк.

Также он возложил определенную надежду на третий саммит по украинской Формуле мира со странами Глобального Юга, который состоится на Мальте 28-29 октября. По словам Подоляка, нужно как можно яснее объяснить этим странам, что первоисточником растущей нестабильности и хаоса в мире является Российская Федерация. А с точки зрения среднесрочной стратегии попытка договориться с Россией «приводит к фантастическому хаосу, который мы видим в разных регионах».

- Чем дальше эта война будет затягиваться, а Украина не согласится отдать что-то Российской Федерации, потому что это будет означать смерть по сути украинской государственности, тогда таких эксцессов, инцидентов, конфликтов, протеста, провокаций будет все больше, и в какой-то момент это окончательно сломает систему глобальных договоренностей, в которых страны Глобального Юга заинтересованы, – добавил он.

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