Байден: Успех Украины и Израиля жизненно важен для национальной безопасности США 22.10.2023, 4:10

Террористы и диктаторы должны заплатить за содеянное.

Президент США Джо Байден 21 октября заявил о важности успеха Украны и Израиля для национальной безопасности США.

«Я знаю, что эти конфликты могут показаться очень далекими. Естественно задаться вопросом: почему это важно для Америки? Успех Израиля и Украины жизненно важен для нашей национальной безопасности», — написал Байден в соцсети Х.

Он добавил, что «история научила нас, что, когда террористы и диктаторы не платят за это, они вызывают больше смертей и разрушений».

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