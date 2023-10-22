Байден: Успех Украины и Израиля жизненно важен для национальной безопасности США
- 22.10.2023, 4:10
Террористы и диктаторы должны заплатить за содеянное.
Президент США Джо Байден 21 октября заявил о важности успеха Украны и Израиля для национальной безопасности США.
«Я знаю, что эти конфликты могут показаться очень далекими. Естественно задаться вопросом: почему это важно для Америки? Успех Израиля и Украины жизненно важен для нашей национальной безопасности», — написал Байден в соцсети Х.
Он добавил, что «история научила нас, что, когда террористы и диктаторы не платят за это, они вызывают больше смертей и разрушений».