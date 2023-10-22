ВСУ за сутки уничтожили еще 11 танков на южном фронте
- 22.10.2023, 5:20
Большинство - в Донецкой области.
Военные Вооруженных сил Украины уничтожили 50 единиц техники на Таврическом направлении. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский.
По данным Тарнавского, в общем, враг нанес 1 ракетный и 24 авиационных удара, провел 53 боевых столкновения, кроме того, совершил 685 артобстрелов.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1244 огневых задачи. Общие потери врага составили 496 человек. 2 оккупанта сдались в плен, - добавил командующий.
За сутки было уничтожено 50 единиц военной техники противника. В частности:
- 11 танков,
- 29 ББМ,
- 1 БпЛА,
- 7 единиц автомобильной и 2 - специальной техники,
- 4 склада боеприпасов врага,
- 27 единиц ВВТ оккупантов повреждены.