Прорыв ВСУ на левый берег Днепра вызвал панику у оккупантов 22.10.2023, 8:07

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Войска РФ в растерянности.

Войска РФ пытаются помешать усилиям Украины по поставкам и укреплению недавно захваченных плацдармов на левом берегу Днепра Херсонской области. Однако действия оккупантов хаотичны, а риторика российской пропаганды указывает на растерянность командования РФ.

На испуганность в рядах войск РФ и их сторонников указал Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские военные, участвующие в наземных операциях на левобережье Хеосонщины, заявили о ведении боев за полный контроль над селом Крынки (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от реки Днепр).

В это время российские провоенные «блогеры» утверждали, что ВСУ сохраняют позиции в Крынках, но не соглашались с масштабами этих позиций.

Так, один из них утверждал, мол, украинские войска продвинулись почти на два километра к югу от населенного пункта. Другой говорил, что украинские силы контролируют все Крынки, а третий попытался опровергнуть это утверждение, убеждая, что российские войска вытеснили украинскую диверсионно-разведывательную группу с позиций на южной окраине села.

Пропагандисты, как обычно, пытаются приуменьшить поражение армии РФ. Россиянам они рассказывают, что те все еще обстреливают украинские позиции у Антоновского моста к северу от Олешек (7 км к югу от Херсона и 4 км от реки Днепр) и железнодорожного Антоновского моста к северу от Поймы (10 км к юго-востоку от Херсона и 4 км от Днепра).

Один «блогер» даже говорил, что боевые действия велись вблизи Крынок и Песчановки (12 км юго-восточнее Херсона и 3 км от Днепра), хотя большинство российских источников утверждали, что войска РФ преимущественно используют авиацию и артиллерию, чтобы попытаться выбить ВСУ с позиций на левом берегу.

Некоторые пропагандисты также утверждали, что украинские военные эвакуируют раненых и перебрасывают новые силы и легкую технику через Днепр для того, чтобы поддерживать захваченные у оккупантов позиции.

По данным ISW, Силы обороны Украины сохраняют присутствие на левом берегу Херсонщины после того, как в ночь с 17 на 18 октября начались более масштабные, чем обычно, наземные операции.

«А это свидетельствует о том, что украинские силы смогли надлежащим образом обеспечить и усилить группы, проводившие эти операции, несмотря на активизацию российской авиации вдоль реки Днепр», – подчеркнули аналитики.

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