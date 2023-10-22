Россия ударила ракетой по терминалу «Новой почты» в Харьковской области 22.10.2023, 8:18

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По меньшей мере, шесть человек погибли.

Вечером в субботу, 21 октября, Россия в очередной раз нанесла удары по Харьковщине, баллистическими ракетами, в областном центре слышали взрывы. Враг ударил по терминалу «Новой почты» в поселке Коротич, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. «Харьков слышит взрывы. Город атакуют вражеские ракеты», – написал он. Также об атаке сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов. «Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях», – призывал он.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне ударили по терминалу «Новой почты» на Харьковщине. По его словам, в результате обстрела погибли, также известно о 13 пострадавших (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

«На месте работают все службы, идет спасательная операция», – добавил Зеленский. Он подчеркнул, что под вражеским огнем в очередной раз оказался гражданский объект.

В ОВА сообщили, что вследствие удара оккупантов по терминалу «Новой почты» в Харьковском районе погибли 6 человек. Число пострадавших возросло до 14 человек, их госпитализировали. Среди раненых есть люди в тяжелом состоянии.

Позже Синегубов рассказал, что все 6 погибших и 14 пострадавших вследствие удара оккупантов – это работники предприятия, которые находились внутри терминала «Новой почты». На месте атаки продолжается разбор завалов.

Ночью 22 октября в полиции Харьковщины сообщили, что количество пострадавших возросло до 16 человек.

«По состоянию на 02:30 известно, что на территории терминала находились 22 человека, из них 6 человек погибли и 16 ранены. Следователи вместе с криминалистами и судмедэксперты проводят осмотр тел погибших», – говорится в сообщении.

Что известно о состоянии пострадавших и погибших

Пострадавшие в возрасте от 19 до 43 лет получили осколочные ранения и взрывные травмы.

Среди госпитализированных 7 человек находятся в состоянии средней тяжести, а еще 7 мужчин – в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи.

Начальник отделения полиции №2 Харьковского районного управления полиции Михаил Цап сказал «Суспільному», что во время удара РФ в терминале «Новой почты» находились десятки людей. Тела двух погибших сильно повреждены, поэтому их личность придется устанавливать с помощью ДНК-экспертизы.

«Новая почта» объявляет день траура

На официальной странице компании в Facebook появилось сообщение о том, что «Новая почта» объявляет 22 октября днем траура по погибшим вследствие атаки РФ.

«Харьковский инновационный терминал. Только в него попала ракета. Есть погибшие и раненые, в том числе тяжелые. У них не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирены прозвучали за секунды до. В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, мы на связи с больницами и семьями пострадавших. Но это, конечно, не вернет наших людей. Соболезнуем – каждому.

Завтра «Новая почта» объявляет день траура. Мы будем работать и чтить память каждого погибшего героя Новой почты. Каждого погибшего в этой войне», – говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения для Харьковской области. Мониторинговые каналы писали, что враг уже традиционно ударил по Харькову ракетами С-300. Позже в полиции Харьковщины подтвердили, что на месте попадания были обнаружены обломки таких ракет.

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