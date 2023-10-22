Эксперт: Путину осталось всего два месяца 22.10.2023, 8:32

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Поездка в Ростов была не случайной.

Политтехнолог Михаил Шейтельман полушутя заявил, что глава Кремля Владимир Путин умрет спустя два месяца после приезда в Ростов.

Штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону в свое время смог захватить Пригожин и спустя два месяца после этого события «упал с неба», напомнил Михаил Шейтельман.

Исходя из этого, политолог предположил, что точно так же может произойти с Путиным, который вчера посетил тот же самый штаб.

«Я думаю, что неслучайно приехал Путин в Ростов. Двойник или не двойник - какая разница. Какой-то человек, похожий на Путина, сегодня ночью был в Ростове, в штабе, откуда ведется командование оккупации Украины (командование оккупационными войсками ведется из штаба в Ростове, из того самого штаба, который захватил Пригожин, как вы помните)», - сообщил украинский публицист.

После этого Михаил Шейтельман неожиданно заявил: «Мне вообще кажется, что если человек приехал в штаб в Ростове, то жить ему осталось два месяца. Это хорошая примета русская такая (ростовская народная примета). Пригожин приехал и через два месяца упал «со стула». Это я шучу: не со стула, а с неба. Путин приехал вчера. Давайте следить. Он приезжал 19 октября. Если Пригожина «положили» в Варфоломеевскую ночь, то Путина в ночь перед Рождеством смерть ждет. В двадцатых числах декабря обсудим».

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